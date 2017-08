Reitsport: Frischer Wind für die Wittlicher Anlage

Die Reitanlage in Wittlich ist in neuen Händen: Seit Juli betreiben Eva und Dominik Herder aus dem knapp zehn Kilometer entfernten Plein den Stall. Und bereits im ersten Monat hat sich einiges getan, wie der 26-jährige neue Pächter berichtet. „Im Stall haben wir den Sand komplett ausgewechselt“, sagt Dominik Herder. 130 Tonnen Sand seien dafür nötig gewesen. Zudem seien vier neue Mieter von Pferdeboxen dazugekommen („Wir bieten hier einen Rundum-Service an“), und ab Mitte August fängt eine neue Reitlehrerin an. Sie ist am Samstag ab 10 Uhr auf der Anlage zum Kennenlernen und stellt sich den Fragen der Besucher.



Vier neue Pferde für den Schulbetrieb und zwei Pferde in Halbpacht stehen ab sofort für den Schulbetrieb zur Verfügung, weitere sollen dazukommen. Eine Spezialisierung auf eine bestimmte Disziplin soll es künftig nicht mehr geben. „Wir wollen alles anbieten, Dressur, Springen und Voltigieren“, sagt Dominik Herder. Zudem hat Herder den Futterlieferanten gewechselt und setzt auf „hochwertiges Futter“ (Dominik Herder) vom Unternehmen My Farming aus Irrel.



Die Reitanlage kennen Dominik und Eva Herder seit langem. „Wir haben hier unsere Pferde stehen“, erzählt Eva Herder, die „seit 16 Jahren“ reitet. Dominik Herder hat den vorherigen Pächtern bereits viel auf dem Hof geholfen und wusste nach eigener Aussage, was auf ihn zukommt.



Beide sind Vollzeit auf dem Hof beschäftigt, Dominik Herder, der bereits mit einem Meerwasser-Aquaristik-Unternehmen selbstständig war, hat dafür seinen Beruf als Staplerfahrer aufgegeben. Das finanzielle Risiko eines Reitanlagenbetriebs scheut er nicht: „Das ist händelbar“, sagt er.



Für die Zukunft plant er, die Außenreitanlage zu erneuern und den Stall innen und außen komplett neu zu streichen.

„Und im Herbst, nach dem Ende der Vegetationsphase, werden die Bäume neu geschnitten“, zählt er weiter auf. Zudem erwägt er, sich auf Allergiker-Pferde zu spezialisieren und Offenstall-Boxen zu errichten.

Mit dem benachbarten Reit- und Fahrverein Wittlich, der seine Spring- und Dressurplätze oberhalb des Reitstalls hat, will das neue Pächterpaar zudem enger zusammenarbeiten.



„Wir arbeiten an einer Kooperation mit dem Verein“, sagt Herder. Das bestätigt auch Karl-Heinz Ruppert, der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Wittlich (RFV). „Wir kommen wieder näher zusammen“, sagt der Unternehmer und hofft, dass der Verein bereits für das große Turnier des RFV am 9. und 10. September Unterstützung von den Nachbarn bekommt. Rupperts Tochter Elke gibt zudem Privatreitstunden in der Halle, die künftig wieder häufiger von Reitschülern genutzt werden soll.?



EXTRA

DIE REITANLAGE IN WITTLICH



Besitzer der Wittlicher Anlage ist Michael Wittschier. Wittschier hatte Stall, Halle und Reitplatz im Juni 2011 gekauft. Wittschier hatte in die Anlage investiert und unter anderem die Boxen vergrößert. Den Bau von Perdsonalwohnungen am Reitstall konnte der Eifeler jedoch nicht realisieren, weil ihm dafür die Genehmigungen fehlten. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Wechsel auf der Reitanlage: Bis März 2012 betrieb Fritz Kletscher dort einen Schulstall. Darauf folgte – bis August 2012 – das luxemburgische Pächterpaar Kim Zwally und Christian Orszulak. Es folgten Willi Feltes und ab Herbst 2015 Nina Konder und ihr Mann Arnold Kranz-Konder, die jetzt an Eva und Dominik Herder übergaben.