Rettungshubschrauber fliegt zum 45000. Mal

Fast jeder in der Eifel, Mosel, Hunsrück-Region kennt Christoph 10. So ist der Name des ADAC Rettungshubschraubers, der seit 1975 am Wittlicher St. Elisabeth Krankenhaus stationiert ist. Am Sonntag, 30. April, ist die Maschine zum 45000. Mal geflogen.



Generell ist das Team in Wittlich ein besonders beanspruchtes. Es liegt mit 2057 Einsätzen im Jahr 2016 bundesweit auf Platz zwei (der TV berichtete). In einer Pressemitteilung zum nunmehr 45000. Einsatz insgesamt schreibt der ADAC Mittelrhein zum Hintergrund des Rettungshubschraubers: „Seit 1997 betreibt die gemeinnützige ADAC Luftrettung die Station mit drei eigenen Piloten.



Träger ist das rheinland-pfälzische Innenministerium. Die 17 Notärzte werden vom St.-Elisabeth-Krankenhaus und den umliegenden Kliniken und die sieben Rettungsassistenten beziehungsweise Notfallsanitäter vom DRK gestellt.“ Internistische Notfälle, etwa am Herzen, sind mit 50 Prozent Hauptfluggrund.