Rufbus ist kein Taxi: Neues Angebot in Wittlich und Stadtteilen verzeichnet im Schnitt elf Fahrten am Tag

Wittlich. Krankenhaus, Busbahnhof Zob und Ringstraße: Das sind die Haltestellen, zu denen der neue Rufbus besonders häufig fährt. Dabei ist die Auswahl weitaus größer: Insgesamt 70 Haltestellen-Schilder sind in Wittlich und den Stadtteilen verteilt, zu denen jeder seit dem ersten August den Rufbus bestellen kann. Bislang wurden davon 40 Haltestellen genutzt. Die drei genannten am häufigsten. Dabei ist das mit der Ringstraße auch vorbei: Dort hat sich ein Praktikant täglich zum Betrieb fahren lassen. Das Praktikum hat geendet.Das Grundsystem ist eigentlich einfach: Eine Telefonnummer mindestens eine Stunde vor Fahrtwunschbeginn anrufen und den Bus bestellen (siehe Extra).

Nicht jeder versteht’s

Doch das scheint nicht jedem einzuleuchten. Zunächst haben Skeptiker oder selbst ernannte Witzbolde die Neuheit erst mal vorsichtig getestet. Nämlich so: Angerufen, Bus geordert, dann selbst nicht an der Haltestelle erschienen.Inwieweit besteht das Problem der Fehlanrufe immer noch? Jan Mußweiler, Pressesprecher der Stadtverwaltung Wittlich, sagt auf TV-Nachfrage: "Dieses Problem existiert kaum noch. Die Situation hat sich stark verbessert." Auf die Frage, was sich ansonsten erst durch den Praxistest ergeben habe, was nicht so vorhergesehen wurde, sagt er: "Es ist tatsächlich schwieriger als gedacht, den Kunden das neue System zu erklären. Stichwort: ,Der Rufbus ist kein Taxi.’ Hier besteht noch weiterer Informationsbedarf. Wir werden jedoch gemeinsam versuchen, die Unklarheiten in der nächsten Zeit auszuräumen."

250 Fahrten im Startmonat

Meinung

Ideen? Her damit!

Extra

Es gibt auch erste rein statistische Daten: Demnach gab es im Startmonat rund 250 Fahrten, was umgerechnet elf am Tag sind. Und? Ist das aus Sicht der Stadt zufriedenstellend? Immerhin finanziert Wittlich das Angebot mit 67 500 Euro im Jahr. Das sind rund 260 Euro je Werktag. Umgerechnet auf die täglichen Stunden 32,50 Euro die Stunde. Jan Mußweiler sagt: "Da erst die Nutzerzahlen von dem ersten Monat vorliegen, können wir hierzu noch keine Aussage treffen. Wir werden versuchen, eine kontinuierliche Steigerung der Nutzerzahlen zu erreichen, beispielsweise durch intensivere Werbung. Eine erste Bewertung des neuen Rufbussystems ist nach einem halben Jahr vorgesehen."Eine Verbesserung gibt es schon. Manchen hat die Telefonnummer der Fahrtwunschzentrale in Koblenz abgeschreckt. Mittlerweile kann man auch eine Wittlicher Nummer (172999) nutzen. Zwar landet man über diese Nummer auch in Koblenz und eventuell in der Warteschlange der Fahrtwunschzentrale von Rhein-Mosel-Bus (bei Testanrufen der Redaktion hieß es oft "Sie befinden sich auf Position eins"), einfacher zu merken ist sie allemal. Man sollte jedoch möglichst wissen, wo die nächstgelegenen Haltestellen sind. Darüber kann man sich zum Beispiel auf der Homepage der Stadt Wittlich informieren.Auf die Frage, wie viel zahlende Fahrgäste es bislang gab und wie viele Menschen mit anderweitigen Fahrscheinen eingestiegen sind heißt es, rund 60 Prozent der Kunden hätten Einzelfahrscheine gekauft.Generell sei die erste Erfahrung, dass hauptsächlich Einzelne den Rufbus nutzen, so Mußweiler. Erstmals voll besetzt war er vor einer Woche, als die SPD mit ihm als Gruppe zur Stadtratssitzung reiste. Eine Rückfahrt war allerdings nicht möglich: Um 18 Uhr ist Schluss.Laut beauftragtem Busunternehmen wird aktuell besonders viel zu den beiden Altenheimen und naturgemäß dem Krankenhaus gefahren. Der Marktplatz ist wider Erwarten überhaupt keine gefragte Haltestelle. Wer dort aussteigt, dem hat der Stadtmarketingverein zum Start des Rufbusses einen Gratisgutschein versprochen. 100 Stück wurden übergeben. Es können noch viele Fahrgäste umsonst einen Kaffee trinken gehen.Dass nur so wenige Menschen den Rufbus nutzen, ist eine schlappe Leistung. Offensichtlich wird er nicht dringend gebraucht. Die generelle Mobilität der Wittlicher scheint überwiegend gesichert. Oder nicht? Manche sagen, das System sei zu kompliziert. Dann lässt man sich es eben einmal richtig erklären. Es ist sicherlich einfacher als das Ziehen einer Fahrkarte am Bahnschalter. Kurzum: Die Wittlicher haben ein Jahr Zeit, einzusteigen. Am besten bald. Denn nach einem halben Jahr soll der Stadtrat noch mal beraten, ob sich die Sache lohnt. Elf Fahrten am Tag sind definitiv zu wenig. Dann verschenkt man lieber Taxifahrscheine. Wer konkrete Verbesserungswünsche hat, her damit! Ideen treffen bei Stadt und Lokalpolitik in diesem Fall sicher auf offene Ohren.Der Wittlicherauf Bestellung fährt montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 18 Uhr 70 Haltestellen in Wittlich an. Er kann sieben Gäste und einen Rollstuhlfahrer transportieren und ist barrierefrei. Fahrtwünsche können zwischen 7 und 18 Uhr unter Telefon 06571/ 172999 und bei der Fahrtwunschzentrale unter Telefon 0261/29670388 oder online unter www.fahrtwunschzentrale-rlp.de angemeldet werden. Falls zur gewünschten Zeit auf der gewünschten Strecke ein regulärer Linienbus fährt, teilt die Zentrale das dem Fahrgast mit. Der Rufbus gilt als bundesweites Pilotprojekt und eine Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dem Taxigewerbe. Eine Einzelfahrt kostet 3 Euro. Zeitkarten und Rabatte gelten im Rufbus genauso wie im regulären Busverkehr. Damit ist ein Komfortzuschlag von einem Euro zu zahlen. Unter www.wittlich.de gibt es eine Übersicht zu den Haltestellen und eine Erklärung, wie alles funktioniert. sos