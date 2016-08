Rund 1,3 Millionen Euro für mehr Bildung, Personal und Ausstattung

Jeweils rund 426?000 Euro hat der Kreis Bernkastel-Wittlich in den kommenden drei Jahren zusätzlich für die Förderung der Kindertagesstätten zur Verfügung. Das Geld stammt vom Bund und war ursprünglich für die sogenannte „Herdprämie“ vorgesehen, die im vergangenen Jahr vom Verfassungsgericht gekippt worden war (der TV berichtete mehrfach, siehe Extra).



„Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Geld in Bereiche hineingeben, in denen wir bereits unterwegs sind“, sagte Landrat Gregor Eibes im Kreisausschuss. Wie das Geld konkret eingesetzt wird, ist flexibel. Es kann für Anschaffungen, zusätzliches Personal oder Weiterbildungen verwendet werden.



Nach Beschluss des Kreisausschusses fördert der Kreis in diesem Jahr die Ausstattung von U3-Kindertagesstätten mit 235?000 Euro. Dieses Geld soll unter allen Kindertagesstätten aufgeteilt werden und auf die insgesamt 235 U3-Gruppen der Kitas im Kreis aufgeteilt werden (je 1000 Euro pro Gruppe). Die in diesem Jahr verbleibenden 191?000 Euro sind als Investitionskostenzuschuss für den Bau von Kindertagesstätten vorgesehen. Die Entscheidung darüber wurde jedoch vertagt und steht in der kommenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14. September wieder auf der Tagesordnung, ebenso die Entscheidung über die jeweils rund 183?000 Euro, die in den beiden kommenden Jahren für Projekte dieser Art vorgesehen sind.



Fest steht allerdings, dass 2017 und 2018 jeweils 96?000 Euro aus der Fördersumme für die Beratung von Familien in Kindertagesstätten gezahlt werden sollen. Mit dem Geld kann, so der Vorschlag des Jugendhilfeausschusses, eine zusätzliche Stelle für die katholische Lebensberatung Wittlich und eine halbe Stelle für die evangelische Beratungsstelle finanziert werden.



Jeweils 63?000 Euro sind für den Ausbau der Fachstelle Familienbildung vorgesehen. Mit der Summe kann ebenfalls zusätzliches Personal eingestellt werden. Mit jeweils 60?000 Euro wird die Sprachförderung in den Kitas in den kommenden Jahren bezuschusst, jeweils 15?000 Euro werden für Fort- und Weiterbildungen für Kita-Mitarbeiter gezahlt. Extra Die rheinland-pfälzischen Kommunen erhalten insgesamt 48 Millionen Euro nach dem Wegfall des Betreuungsgelds. Das Geld wird auf Basis der Kinderzahlen im Alter zwischen null und sechs Jahren verteilt. Demnach bekommt der Landkreis Bernkastel-Wittlich in den kommenden drei Jahren jeweils 426?626, 19 Euro. Das Geld muss in den dafür vorgesehenen Jahren ausgegeben und kann nicht mit ins nächste Jahr genommen werden. Geld, das nicht ausgegeben wurde, muss ans Land zurückgegeben werden.