Sonnenstrom aus dem Salmtal

Wenn die Sonne wie dieser Tage über dem Salmtal lacht, ist das vor allem für die Betreiber der neuen Photovoltaikanlage nahe der Autobahn von Vorteil. Acht Wochen lang ist an der Anlage selbst gebaut worden, kürzlich sind die Module fertig montiert worden.





„Die Anlage ist nun in Betrieb genommen worden“, sagt Annette Hoffmann vom Polcher Unternehmen Sybac Solar GmbH, das in der Region unter anderem in Herforst, Beilingen und Spangdahlem Anlagen betreibt. Und, so Hoffmann weiter: „Der Netzausbau ist bis Ende Juni geplant.“ Neun Monate habe die Planungszeit für die Anlage in Anspruch genommen, „dank der konstruktiven und positiven Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Genehmigungsstellen“, wie Hoffmann sagt.





Mehr als vier Millionen Euro sind in die Salmtaler Anlage investiert worden, die geplante Anlagegröße beträgt nach Angabe von Annette Hoffmann knapp 5000 Kilowattpeaks (siehe Info). Annette Hoffmann: „Es werden exemplarisch 4,7 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt“, sagt sie, „damit können etwa 1350 Haushalte versorgt werden.“



Und auch an weiteren Anlagen in der Region hätte die Sybac Solar GmbH, die international im Bereich von Solarparks und -dachanlagen tätig ist, Interesse. „Diese Region ist für uns natürlich sehr interessant, und wir sind dort weiterhin auf der Suche nach weiteren geeigneten Flächen“, sagt Hoffmann. Läuft alles nach Plan, geht noch in diesem Sommer ganz in der Nähe der Sybac-Anlage ein weiteres Projekt ans Netz.



Mike Luther vom zuständigen Unternehmen Abowind dazu: „Am 15. Mai beginnen die Rammarbeiten. Dann werden die Gestellverankerungen in den Boden gehämmert.“ Tags darauf sollen bereits parallel dazu die ersten Gestelle montiert werden. „Der Beginn der Modulmontage findet eine Woche später statt.“ Es sei vorgesehen, dass die Anlage Ende Juni in Betrieb geht.





Rund 900 000 Euro hat das Wiesbadener Unternehmen investiert, die Anlage soll pro Jahr voraussichtlich 750?000 Kilowattstunden Strom im Durchschnitt erzeugen (der TV berichtete mehrfach). Gegen diese Anlage gab es in der Planungsphase viel Widerstand von Bürgern und Naturschützern, der noch immer nicht abgeebbt ist.

So wurde im Vorfeld unter anderem ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben.



Burghard Langanki, der in unmittelbarer Nähe zu der Anlage lebt, hatte weitere Einwände und sammelte Unterschriften von Gegnern der Anlage.



Im Bereich der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gibt es nach Auskunft von VG-Mitarbeiter Leo Merges acht genehmigte Photovoltaikanlagen, die rund 30?000 Kilowatt Leistung erzeugen. Vier weitere, so Merges, sind derzeit im Genehmigungsverfahren. In den vergangenen Jahren ist die Menge des per Photovoltaikanlagen erzeugten Stroms innerhalb der Verbandsgemeinde laut Energieatlas Rheinland-Pfalz stetig gestiegen. Seit 2009 wurden 48 622 Kilowatt Strom in der VG durch Photovoltaik erzeugt, im gesamten Kreis Bernkastel-Wittlich waren es 106 736 Kilowatt.

Extra

Das Unternehmen Sybac Solar hat seinen Verwaltungssitz in Polch und mehrere deutsche und internationale Zweigstellen. Der größte Solarpark von Sybac Solar steht nach Unternehmensangaben nahe des rheinland-pfälzischen Orts Pferdsfeld (Hunsrück). Die Sybac Solar hat nach eigenen Angaben mehr als 1000 Solarprojekte realisiert, darunter mehr als 50 Solarparks mit mehr als 1 MWp (Megawattpeak) Leistung und einer Gesamtleistung von rund 500 Megawattpeaks. Die so gewonnene Sonnenenergie versorgt jährlich fast 125 000 Vier-Personenhaushalte mit Energie.