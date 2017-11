Stadt, Land, Fluss: Bald ist das Wittlicher Lieserufer fertig

Weggesperrt hinter hohen Mauern, das trifft nicht nur auf die Insassen der Justizvollzugsanstalt Wittlich zu, sondern zum großen Teil auch auf den Fluss, an dessen Lauf die Stadt Wittlich einst errichtet wurde. Doch am Platz an der Lieser, wo der Fluss auf die Altstadt trifft, sind mit dem Umbau des Ufers nun alle Barrieren zwischen Stadt und Fluss aus dem Weg geräumt worden. Das 2,5-Millionen-Projekt, welches vom Land mit zwei Millionen Euro gefördert wird, steht kurz vor dem Abschluss.



„Zuvor war die Lieser weggesperrt wie ein böses Tier“, sagt Lothar Schaefer, Werks- und Projektleiter der Stadt. „Aber jetzt entsteht der Eindruck, dass der Platz wirklich bis an die Lieser reicht und seinen Namen verdient trägt.“ Obwohl die Arbeiten am Lieserufer noch nicht ganz abgeschlossen sind und noch ein Baustellenzaun den auf 130 Metern Länge umgestalteten Uferbereich versperrt, kann man das Werk von der Lieserbrücke aus bereits in Augenschein nehmen: Treppenstufen und auch ein gepflasterter Pfad – mit einer ausreichenden Breite auch für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen – führen nun hinab bis ans Wasser. Wie in einem antiken Amphitheater dienen ins Ufer eingelassene Steinblöcke, die wie die gesamte Treppe in Bayern auf Maß gefertigt worden sind, als Sitzgelegenheiten. Holzbänke sollen noch folgen.



Wer sich nun der Stadt vom Parkplatz Rommelsbach her nähert, „der erlebt nun einen aufgewerteten Entree“, sagt Schaefer: „Ziel des Projekts ist vor allem die Belebung der Innenstadt.“ Wenn man den Betrieb auf dem bereits im Spätsommer fertiggestellten Themenspielplatz mit Piratenschiff und Wasserspielen am gegenüberliegenden Ufer betrachtet, scheint die Stadt dieses Ziel mit dem Umbau des Ufers bereits erreicht zu haben. Schaefer: „Wir hoffen, dass der neue Uferbereich am Platz an der Lieser genauso angenommen wird.“



?Hochwasserschutz: „Am Anfang gab es sehr viel Misstrauen gegenüber dem Projekt“, sagt Schaefer, „was aber kein Wunder ist, weil dort täglich tausend Menschen über die Brücke marschieren.“ Insbesondere im Hinblick auf den Hochwasserschutz bereitet der Uferumbau einigen Anliegern mächtig Sorgen. Sie fürchten, dass die Altstadt durch den Abbruch der meterhohen Mauer entlang der Feldstraße bei steigendem Pegel eher überflutet werden könnte. Schaefer: „Die Sorge ist ja berechtigt, aber mit dem Umbau ist das Gegenteil der Fall.“ Wer die Baustelle betrachtet, dem werden die durchnummerierten Metallplatten auffallen, die entlang des Ufers in den neugestalteten Weg eingelassen sind. Ingenieur Stefan Kaspari, der für das Ingenieurbüro Reihsner die Statik des Uferumbaus berechnet hat, erklärt, was es damit auf sich hat: „Auf diesen Metallplatten kann innerhalb von drei bis vier Stunden auf 130 Metern Länge ein mobiler Hochwasserschutz aus Aluminiumplatten mit einer Höhe von bis zu 1,4 Metern installiert werden.“ Zudem mindere die Verbreiterung des Ufers die Hochwassergefahr in dem Bereich zusätzlich, sagt Schaefer. Die montierbaren Träger und Aluminiumwände des mobilen Hochwasserschutzsystems sollen für den Fall der Fälle auf dem Bauhof der Stadt gelagert werden. Schaefer: „Wenn sich ein Hochwasser ankündigt, was wir vorzeitig durch die Pegelmessstation in Plein erfahren, können wir sofort reagieren.“ Das Schutzsystem würde einem hundertjährigen Hochwasser standhalten, sagt Schaefer. „Die Treppenanlage mit Stufen, Blöcken und Fundament natürlich auch.“ Die Bedenken der Anwohner seien damit also ausgeräumt.



?Verkehr: Einiges zu bedenken und zu beachten haben allerdings noch die Verkehrsteilnehmer. Im Dezember kurz vor Weihnachten soll der Verkehr am Platz an der Lieser wieder fließen – allerdings anders als gewohnt. Wie Schaefer erklärt, soll die Vorfahrt an der Brückenkreuzung geändert werden.



Wer sich der Brücke dann aus Richtung der alten Synagoge nähert, der hat künftig dort die Vorfahrt zu achten. Denn diese genießen alsdann jene Verkehrsteilnehmer, die zwischen dem Parkplatz Rommelsbach und der Gerberstraße über die Brücke fahren, weil diese Route als eine abknickende Vorfahrtstraße eingerichtet werden soll.

Zudem soll die Feldstraße im Bereich des Platzes an der Lieser in eine verkehrsberuhigte Zone, in der „Schrittgeschwindigkeit und Gleichberechtigung zwischen allen Verkehrsteilnehmern gilt“, umgewandelt werden.