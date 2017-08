Steinewerfer auf der B-50-Baustelle bei Platten

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefon 06531/9527-0, oder per E-Mail die Adresse pibernkastel-kues@polizei.rlp.de,

Gezielte Attacke: An einem Bagger, einer Planierraupe sowie zwei sogenannten Dumpern haben Unbekannte am Wochenende die Scheiben mit Steinen eingeworfen und zwar an einer Stelle, an der man nicht so einfach vorbei kommt: Die Fahrzeuge standen an der Baustelle für die B 50 neu auf der Eifelseite.Der genaue Tatort liegt von der Biogasanlage Platten aus gesehen in Richtung Hochmoselübergang auf der Gemarkung Zeltingen-Rachtig. Das meldet die Polizeiinspektion Wittlich. Tatzeit war demnach zwischen Freitag, 4. August, und Montag, 7. August.Laut Georg Bührmann von der Polizeiinspektion (PI) Wittlich hat der Polier der Baufirma den Schaden, der auf insgesamt 5500 Euro geschätzt wird, gemeldet.Es gebe eine parallele Baustraße, die, wenn es trocken sei, auch für Autos befahrbar sei: „Und wenn es da dunkel ist, hat man viel Zeit, Steine zu werfen.“ Es sei seines Wissens für den Wittlicher Bereich der erste Vandalismusschaden im Zusammenhang mit der B 50 neu, so Bührmann.Seine Kollegen von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues sind ebenfalls mit Fällen rund um das Großprojekt mit dem teils umstrittenen Hochmoselübergang befasst. Purer Vandalismus ist aber ein neues Phänomen. Auf TV-Nachfrage sagt ein Polizeisprecher aus Bernkastel-Kues, es habe auf der Moselseite jedenfalls noch keine aktenkundige Fälle gegeben. Immer wieder käme es allerdings im Verlauf des Projekts zu Diebstählen von beispielsweise Diesel, Werkzeugen, Kabeln: „Eben alles, was nicht niet- und nagelfest ist.“