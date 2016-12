Straßensanierung: L141 zwischen Salmtal und Sehlem wird 2017 erneuert

Die Arbeiten an der Bahnüberführung am Ortsende von Salmtal Richtung Sehlem/Hetzerath gehen zügig voran. Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier wird das Bauwerk, wie geplant, im November 2017 fertig sein. Eine gute Nachricht für die wegen der Straßenvollsperrung gebeutelten Salmtaler.



Doch im kommenden Jahr wird in Salmtal weiter gebaut. Im Zuge der Brückensanierung wird die L141 zwischen dem Kreisel in Salmrohr Richtung Wittlich bis zur Einmündung der L141 bei Sehlem eine neue Fahrbahndecke erhalten. Das Problem: Das geht nur, wenn die Straße wegen der zum Teil zu geringen Breite voll gesperrt wird. Diese Aussage des LBM war eine weitere Hiobsbotschaft für die Salmtaler Geschäftsleute und Unternehmer.



Doch nach einem Gespräch mit der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde-Verwaltung Wittlich-Land teilt der LBM nun mit: „Es ist durchaus möglich, den vierten Bauabschnitt erst nach Fertigstellung des Brückenbauwerkes zu realisieren.“ Dieser vierte Bauabschnitt (siehe Karte) ist für die Gewerbetreibenden der entscheidende, denn er befindet sich zwischen der Einfahrt zum Salmtaler Gewerbegebiet und der Einmündung zur L47 Richtung Sehlem. Würde dieser Abschnitt während der Brückenbauarbeiten realisiert, wären die Gewerbetreibenden komplett vom Verkehr abgeschnitten.



Die Lösung, die der LBM nun anstrebt: Erst wenn die Brücke fertig ist und dann der Verkehr über die L141 vom Gewerbegebiet Salmtal bis Hetzerath/Sehlem wieder fließen kann, wird mit dem vierten Bauabschnitt begonnen. Der LBM weist allerdings darauf hin, dass dadurch die Arbeiten an der Straße erst 2018 beendet werden könnten. Dies gelte auch vor dem Hintergrund der Witterungseinflüsse im nächsten Jahr für die Gesamtbauzeit.



Mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt des insgesamt 3,9 Kilometer langen Teilstücks soll im Frühjahr begonnen werden und sie werden nach der jetzigen Planung des LBM achteinhalb Monate dauern. Damit aber noch nicht genug Straßenbauarbeiten in Salmtal: Denn während des ersten Bauabschnitts werden die beiden Brückenbauwerke über die K40 sowie über die Salm ebenfalls saniert. Dies kann mit Ampelbetrieb unter halbseitiger Verkehrsführung geschehen. In diesem Jahr wurden die entsprechenden Bauwerke unterhalb des Brückenüberbaues bereits vorab saniert.