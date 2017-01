Stromausfall in und um Wittlich - Mehr als 10.400 Haushalte ohne Strom - Ursache noch nicht geklärt

Das Licht ist laut Stromversorger Westnetz um 19.41 Uhr ausgegangen. Wie es zu den Stromausfällen kam, ist derzeit nicht bekannt. Als Ursache wird ein Kabelfehler vermutet. Und der ließ denn auch in 10.444 Haushalten das Licht ausgehen. Insgesamt saßen in Wittlich und zahlreichen Ortschaften rund 40.000 Menschen im Dunkeln.



Für etwa acht Minuten hatten die Orte Wittlich, Platten, Zeltingen, Ürzig, Kinheim, Osann-Monzel, Altrich, Salmrohr, Dörbach, Dreis, Bergweiler, Bruch und Krames keinen Strom.

In Wengerohr, Bombogen, Dorf und Neuerburg dauerte es länger. Dort kam der Strom gegen 21.18 Uhr wieder zurück.



In Bausendorf und Olkenbach sitzen die Menschen in 330 Haushalten auch gegen 22.50 Uhr noch immer im Dunkeln und teilweise auch im Kalten. Denn dort gestaltet sich die Fehlersuche laut Pressesprecher von Westnetz schwieriger. Allerdings sollen die menschen dort im Laufe der Nacht durch Aggregate wieder ans Stromnetz angeschlossen werden.



Insgesamt fielen 100 Ortsnetzstationen (Stromkästen) aus.