Tödlicher Unfall auf B50 bei Platten - Sieben Verletzte - Strecke gesperrt

(Platten) Auf der Bundesstraße 50 in Höhe Platten (Kreis Bernkastel-Wittlich) in Fahrtrichtung Bernkastel-Kues ist es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mensch ist noch am Unfallort verstorben, sieben weitere sind bei dem Unfall verletzt worden.