Träume werden Wirklichkeit: 16-Jährige aus Plein singt im Musical "Flori"

Klar und hell klingt die Singstimme der 16-jährigen Emily Valerius aus den großen Lautsprechern. „Träume werden zur Wirklichkeit“, singt sie. „Auch wenn dein Traum in Erfüllung geht, es ist erst dann ein wahrer Traum wenn er auch morgen weiterlebt.“ Komponist Thomas Schwab aus Mülheim und Musikproduzent Chris Simon sitzen hochkonzentriert am Mischpult im Tonstudio, lauschen Emilys Gesang, drehen an Reglern, drücken auf Knöpfen. Und die 16-Jährige singt. Und singt. Und singt. Immer und immer wieder, jede Strophe, bis jeder Ton genau sitzt, jede Betonung gefällt, jedes Wort und jede Silbe mit genau dem Gefühl und dem Tonfall eingesungen ist, wie es sein soll.

„Viele Menschen können gut singen“, sagt Komponist Schwab. „Aber Emily, die hat etwas Besonderes.“ In Simons Tonstudio Twin Music im 260-Seelen-Örtchen Heidweiler arbeiten die drei hart an dem Song „Träume werden Wirklichkeit“.



Das Lied gehört zu Schwabs Musical „Flori – Träume werden Wirklichkeit“. Neu ist das Musical nicht, genaugenommen ist es mehr als 20 Jahre alt – älter als Sängerin Emily. Premiere feierte es 1996 in Bernkastel-Kues, dann wurde es zwei Jahre lang auf verschiedenen Bühnen in der Region aufgeführt. Nach einer einmaligen Wiederaufführung 2004 soll es 2018 in der Trierer Arena nochmals auf die Bühne kommen. Auch Emily wird dann, am 16. März, in der Arena in Trier stehen und ihr Können zeigen.



„Flori erzählt eine typische Märchengeschichte“, erzählt Komponist Schwab. „Es geht um einen Jungen, Flori, der auf Reisen geht, um seinen Bruder zu retten, der einer bösen Macht verfallen ist – ein bisschen wie bei Star Wars.“ Als Schwab das Musical komponierte, war er gerade 24 Jahre alt. „Das war eine Art Jugendkulturprojekt, an dem am Ende 70 Leute mitgewirkt haben“, sagt er.



„Wir sind damals mit viel jugendlicher Naivität an das Projekt rangegangen. Diese Naivität existiert heute leider nicht mehr so, immerhin ist das Musikmachen inzwischen unser fester Beruf. Das Feuer und die Leidenschaft sind aber immer noch da.“ Immer noch werde er auf das zwanzig Jahre alte Musical angesprochen. „Ab und zu wurde ich gefragt, wann Flori denn wiederkommt. Also haben wir beschlossen, es noch mal auf die Bühne zu bringen – auch, weil wir einfach richtig Lust darauf hatten.“



Die Lust auf Musik: Die hat auch Emily Valerius. Die Schülerin aus Plein ist trotz ihres Alters keine blutige Anfängerin im Geschäft. Schwab lernte sie 2015 bei einem Gesangswettbewerb der Dieter-Lintz-Stiftung kennen, bei der Fernseh-Castingsendung „The Voice - Kids“ des schaffte es Emily 2016 bis ins Achtelfinale.



Für Schwabs Christmas-Moments-Show stand sie schon einmal vor tausenden Zuhörern auf der Arena-Bühne. „Ich hatte vorher schon von dem Musical Flori gehört, aber richtig kennengelernt habe ich es erst, als ich mich auf meinen Part vorbereitet habe“, erzählt sie.



Emily mag die Lieder und die Geschichte von Flori: „Schon alles ziemlich cool“ sagt sie dazu – aus dem Mund eines Teenagers ein großes Lob.



Zahlreiche Wochenenden investiert Emily für ihre Auftritte und Proben, und das Üben gehört sowieso immer und ständig dazu, auch auf dem Fahrrad und in den Schulpausen. Emily ist aber wichtig, dass ihre Schulnoten und Zukunftsplanung trotz all der Musik nicht zu kurz kommt. Sie will später Biochemie studieren. „Klar, wenn ich die Wahl hätte, Rockstar zu werden, dann wäre das schon cooler als Biochemie. Aber es geht auch anders.“ Bei aller jugendlichen Lässigkeit ist Emily trotzdem „ziemlich aufgeregt“ vor dem Auftritt im März. „Bei Christmas Moments hast du auch vor drei- oder viertausend Leuten gesungen, und da hast du das super gemacht. Das Publikum war begeistert. Da hast du sogar Ovationen bekommen“, spricht Schwab ihr Mut zu. Emily lächelt. „Wirklich?“, fragt sie. „Da war ich so aufgeregt, das habe ich gar nicht mitbekommen.“



Das Musical „Flori – Träume werden Wirklichkeit“ wird am Freitag, 16. März, 20 Uhr, in der Arena in Trier aufgeführt. Tickets gibt es im TV-Service-Center Trier und unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996.