Trickdiebe ergaunern in Wittlich dreistelligen Bargeldbetrag durch Wechselgeldbetrug

Nach Angaben der Polizei betraten die südländisch aussehenden Männer bereits am Mittwoch, 5. April, gegen 19 Uhr einen Getränkemarkt in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.



Einer der beiden lenkte die Verkäuferin ab. Währenddessen hielt sich der Haupttäter mit einem weiteren Verkäufer mit der Absicht im Kassenbereich auf, sich Geld wechseln zu lassen. Während der Mitarbeiter das Geld wechselte, stahl der Mann einen dreistelligen Betrag. Anschließend verließen die Verdächtigen das Geschäft.



Das Personal des Marktes bemerkte den Diebstahl erst später.

Die Kriminalpolizei Wittlich bittet unter der Telefonnummer 06571/95000 um Hinweise zu den Tätern oder der Tat.