Sie hatten es auf einen Geldautomaten abgesehen, der in die Hauswand eingelassen ist. Die Täter schnitten ein Fenstergitter auf und gelangten durch das Fenster in das Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen auf und kamen so an die Rückseite des Automaten.



Ein Teil der Geldscheine wurde bei dem Aufbruch allerdings durch eine Farbbombe unbrauchbar gemacht.



Die Höhe der Beute stand am Freitagnachmittag noch nicht fest.



Wer in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Kriminalpolizei in Wittlich, Telefon 06571/95000, oder der Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/9260 in Verbindung setzen.