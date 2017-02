Mehr als 60 Siloballen haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 22. Februar, um 16.15 Uhr und Donnerstag, 23. Februar, 16 Uhr, aufgeschlitzt. Das Futter für die Tiere lagert an einem Feldweg, nahe der Grillhütte Bengel, direkt am Waldrand an einer Weide. Dem landwirtschaftlichen Unternehmen, dem die Ballen gehören, entstand ein Schaden von geschätzten 1320 Euro. Silo, ist gemähtes Gras, das in Folie eingewickelt wird. Ein Ballen kostet um die 22 Euro und wiegt nach der Gärung fast 1000 Kilo. Die Geschädigten haben Strafanzeige gestellt. Die Polizei Wittlich nimmt Hinweise unter Telefon 06571/9260 entgegen.