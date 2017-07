Und alles dreht sich um die Kirmes: Großes Klassentreffen auf der Säubrenner in Wittlich

Extra: DIE 50-JÄHRIGEN IM SÄUBRENNER

Wittlich Adressen suchen, Namen finden, Klinken putzen: Anfang 2015 hat für den Wittlicher Jahrgang 1966/67 - Einschulung 1973 - der Stress begonnen. Zumindest für einige von ihnen. Denn dann begann eine Gruppe von etwa zehn Leuten mit der Vorbereitung auf das große Fest. Auf ihr großes Fest. Denn sie sind in diesem Jahr die Wittlicher 50-Jährigen und haben im August ihr großes Klassentreffen - auf der, wie die Gruppe im aktuellen "Säubrenner" schreibt, "wichtigsten Kirmes im Leben eines Wittlichers"."Kurioserweise waren fast alle Teilnehmer zu Beginn zum größten Teil aus einer Klasse, aber bald war zur Freude aller aus allen Wittlicher Klassen jemand im Team", erzählt Uwe Pauly, der von seinen beiden Mitstreiterinnen Andrea Sips und Regine Dockter liebevoll "Präsident" genannt wird, von den Anfängen. Dabei gab es viele Klassen mehr, denn erstmals gehören auch die 50-Jährigen aus Wengerohr (38 Erstklässler) und Bombogen (29) dazu.Eine Anfrage bei der Stadt nach den Namen der damals Eingeschulten blieb wegen des Datenschutzes erfolglos, die Adresssuche über die Schulen war sehr mühsam, die Recherche an anderen Stellen noch mühsamer. Am Ende kamen dennoch 276 Namen zusammen, von 30 konnte das Team keine aktuelle Adresse ausfindig machen. Im Januar dieses Jahres gingen die Anmeldungen raus, bis März konnte man sich melden. Pauly:"Und dann kamen ständig neue Adressen. Zur Kirmes haben sich schließlich 99 angemeldet."Und auf die wartet jede Menge Programm. "Da bleiben wir in der Tradition", sagen Regine Dockter und Andrea Sips. "Warum sollten wir das auch ändern?", ergänzt Pauly.Am Kirmesfreitag des erste Treffen im Gasthaus Daus mit ehemaligen und aktuellen 50-Jährigen. Am Samstag startet der Festumzug, in dem die 50-Jährigen traditionell die letzte Gruppe bilden und während dem die letztjährigen "50er" der Gruppe einen besonderen "Empfang" bieten. Am Samstagabend ist dann Treffen im Casino, am Sonntag das Hochamt in St. Markus und Fototermin. Und am Montag dann die Weinlagenwanderung, die in diesem Jahr etwas Besonderes sein wird. Denn: "Zwei der Wittlicher Winzer waren in unserem Jahrgang", sagt Andrea Sips: Axel Mertes und Johannes Lütticken. Deswegen werde man auch die Winzer beziehungsweise deren Stände während der Kirmes "tatkräftig unterstützen".Die fast 100 50-Jährigen erkennt man während der Säubrenner an ihrer Kleidung. "Unser Dresscode während des Umzugs ist Rot-Weiß", sagt Dockter. Ansonsten konnte sich - wer wollte - T-Shirts mit dem aktuellen Logo drucken lassen. Das zeigt ein Riesenrad und das Motto "50 dreht sich". Und jeder bekommt einen Anhänger mit seinen Namen und dem Logo drauf. Für die nächsten Generationen der 50-Jährigen, die sich auf ihr Treffen an der Kirmes vorbereiten, haben Uwe Pauly, Andrea Sips und Regine Dockter noch einen Tipp: "Ein Jahr Vorbereitung genügt nicht. Aber es macht Spaß."In der aktuellen Ausgabe des "Säubrenner" erzählen die 50-Jährigen von ihrer Vorbereitungszeit und eben Tipps, was die künftigen Jubilare machen müssen und können. Ihr Fazit: Macht viel Spaß, ist eine Bereicherung und absolut lohnenswert.