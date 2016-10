Unfall auf der B 49 bei Bausendorf: Auto landet nach Zusammenstoß mit LKW in Straßengraben

Grund für den Kontrollverlust soll nicht angepasste Geschwindigkeit hinter einer Kurve gewesen sein. Das Auto des Fahrers sei durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert worden. Dabei seien derartige Kräfte entstanden, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen worden und mehrere Meter hinter dem Fahrzeug in einer Wiese landete sein soll.



Der Autofahrer sei von den Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, er soll glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten haben.



Im Einsatz seien neben der Polizei Wittlich auch die Straßenmeisterei Wittlich, die Feuerwehren Wittlich-Stadt und Wittlich-Neuerburg , sowie zahlreiche Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes und ein Abschleppdienst gewesen.