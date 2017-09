Unfall auf der B50 bei Bernkastel: Zwei Motorräder brennen nach Kollision total aus - Beide Fahrer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, sind drei Motorradfahrer am Dienstagnachmittag auf der kurvenreiche Strecke in Richtung Hunsrück unterwegs gewesen als einer der Biker in einer langgezogenen Linkskurve verunglückt.



Während der erste Motorradfahrer noch durch die Kurve kommt, stürzt ein nachfolgender 20-jähriger aus dem Kreisgebiet Bernkastel und prallt gegen eine Schutzplanke. Dann wird er wieder auf die Straße zurück geschleudert.



Der letzte Fahrer der Gruppe, ein 42-jähriger Mann, kann nicht mehr ausweichen und kollidiert mit dem gestürzten Motorrad. Dabei werden beide Tanks der Motorräder aufgerissen und der Kraftstoff entzündet sich augenblicklich.



Die zwei aneinander geprallten Motorräder fangen sofort Feuer und brennen vollständig aus, noch bevor die Feuerwehr Bernkastel eintrifft.



Beide Motorradfahrer werden verletzt. Der Auffahrende wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



Unfallursache war nach Angaben der Polizei vermutlich eine nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit beziehungsweise Fahrfehler durch mangelnde Fahrerfahrung.



Im Einsatz vor Ort war zur Straßenreinigung die Straßenmeisterei.



Für die Dauer der Sperrung wurde der Verkehr über Monzelfeld umgeleitet.