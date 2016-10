Der 21-jährige Autofahrer sei nach links ausgewichen, habe aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden können. Die Radfahrerin sei gestützt und habe sich schwere Verletzungen am Kopf zugezogen. Laut Polizei hat sie keinen Helm getragen.

Die Radfahrerin sei in das Wittlicher Krankenhaus gebracht worden. Am Fahrrad und am Auto sei geringer Sachschaden entstanden.