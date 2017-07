Der 15 Jahre alte Radfahrer war am Freitagnachmittag bei Hasborn (Kreis Bernkastel-Wittlich) von einem Wirtschaftsweg auf die L64 gefahren, wie die Polizei in Wittlich am Samstag mitteilte. Dabei habe er den heranfahrenden Motorradfahrer entweder übersehen oder die Entfernung unterschätzt. Der 60-jährige Kraftradfahrer konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und kam nach der Kollision in den Grünstreifen ab. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatz waren zwei Notfallrettungsfahrzeuge des DRK, der Rettungshubschrauber Christoph 10 und Beamte der Polizeiinspektion Wittlich.