Update: Drei Motorradfahrer sterben bei Unfällen an der Mosel und im Hunsrück (Fotostrecke)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag kurz nach 15 Uhr auf der B 53 zwischen Bernkastel und dem Stadtteil Andel ereignet. Das teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei zwei Motorradfahrer getötet sowie eine Sozia lebensgefährlich verletzt.Der Unfallhergang dürfte nach den bisherigen Ermittlungen wie folgt ausgesehen haben: Zwei Motorräder und ein Auto fuhren auf der B 53 aus Bernkastel kommend in Richtung Andel. Kurz hinter dem neuen Stadtteil Alte Brauerei winkten die beiden Motorradfahrer den Autofahrer an sich vorbei, worauf dieser die Motorräder überholte.Anschließend habe er offenbar sehr stark beschleunigt und kurz darauf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Autofahrer sei auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Dieser Wagen habe sich durch den Zusammenstoß so gedreht, dass er quer zur Fahrbahn stehen blieb.Die Motorradfahrer konnten dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und seien in das querstehende Auto geprallt.Hierbei wurden ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Euskirchen sowie ein 27-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Kreis Euskirchen, tödlich und die Mitfahrerin des zweiten Motorrads lebensgefährlich verletzt. Sie war am Sonntag außer Lebensgefahr.Alle beteiligten Fahrzeuge seien, so die Polizei, total beschädigt worden und wurden sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die B 53 war bis gegen 19 Uhr voll gesperrt.Im Einsatz waren das DRK mit drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, drei Notärzte, die Polizei Bernkastel-Kues, die Polizeihubschrauberstaffel sowie die Masterstraßenmeisterei Wittlich.Bei einem weiteren Unfall auf der B 327 zwischen Emmelshausen und Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann hatte ein riskantes Überholmanöver gestartet, konnte dann beim Wiedereinscheren nicht mehr bremsen und fuhr auf ein Auto auf, wie die Polizei in Boppard berichtete. Das Motorrad geriet ins daraufhin ins Schleudern und stürzte. Der 29 Jahre alte Sozius erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Männer stammten laut Polizei aus dem Vorderhunsrück.