Die Autos der 26 und 38 Jahre alten Fahrer stießen nach einem Überholmanöver gegeneinander und prallten gegen die Mittelschutz- und Außenschutzplanke der Straße.



Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war neben der Polizei, der Feuerwehr und zwei Krankenwagen auch ein Rettungshubschrauber.



An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Verkehr wurde über den Rastplatz Lüxem umgeleitet.



Zeugenhinweise an die Polizei Schweich unter der Telefonnummer 06502/91650 oder per E-Mail an pastschweich@polizei.rlp.de.