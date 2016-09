Vier Jahre Gefängnis für 28-jährigen Wittlicher, der Frau gewürgt und mit Brotmesser am Hals verletzt hat

Ein 28-jähriger Mann aus Wittlich muss für vier Jahre ins Gefängnis. Die Große Strafkammer am Landgericht Trier unter dem Vorsitz von Richterin Petra Schmitz sieht es als erwiesen an, dass der Mann seine Frau im Streit im Affekt zunächst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr danach mit einem Brotmesser eine 20 Zentimeter große und vier Zentimeter tiefe Schnittwunde am Hals zugefügt hat. Weil er realisierte, was er getan hatte, setzte einen Notruf ab und versuchte sich dann nach einer wilden Autofahrt von einer Autobahnbrücke zu stürzen.



Das Gericht sprach dem bislang unbescholtenen Mann eine verminderte Schuldfähigkeit zur Tatzeit zu. Ein Gutachter hatte diese stark eingeschränkte Steuerungsfähigkeit des 28-Jährigen festgestellt. Deshalb wurde beim Strafmaß auch nicht bewertet, dass die beiden kleinen Kinder des erst seit einem Jahr verheirateten Paars bei der blutigen Tat anwesend waren. Die zwei Jungen, einer stammt aus einer vorherigen Ehe der Frau, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat, leben nun in einer Pflegefamilie.



Wie bei den häufigen Streitigkeiten in den vorangegangenen Monaten, ging es nach Einschätzung des Gerichts auch vor der Tat am 5. März um "Banalitäten des Alltags", wobei die Sorge und Erziehung der beiden Söhne vermutlich im Mittelpunkt stand. Der Frau, die nur mit einer Notoperation gerettet werden konnte, wird von Richterin Schmitz zumindest eine "Persönlichkeitsakzentuierung" zugeschrieben. Verteidiger Ralph Schira sprach von einem Borderlinesyndrom, einer psychischen Erkrankung.



Im Schlusswort hatte der 28-jährige Täter unter Weinkrämpfen seine Frau um Verzeihung gebeten. "Ich kann nicht verstehen, wie das passieren konnte." Er wird auf eine Revision verzichten.