Volksfreund-Wandertag in Greimerath: Unterhaltung, Sehenswürdigkeiten, vier Routen

Mehr zum Thema

Zehn Wanderführer, vier Wanderstrecken, eine Strecke für Läufer, viele Sehenswürdigkeiten und Unterhaltung: Das sind die Zutaten für den Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 10. September, in Greimerath bei Wittlich.Der 250-Einwohner-Ort Greimerath in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist über die A-1-Ausfahrt Hasborn erreichbar. Am Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 10. September, werden vier Wanderungen über 19,9 Kilometer Länge, 15,5 Kilometer, 9,7 Kilometer und 3,4 Kilometer angeboten, die jeweils von Wanderführern begleitet werden. Die kürzeste Tour rund um den Ort ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet.Läufer können sich in Begleitung auf eine 7,4-Kilometer-Strecke machen, die von Greimerath nach Hasborn führt. Die Strecken sind gut ausgeschildert und können auch individuell gegangen werden. Start- und Zielpunkt ist das Bürgerhaus. Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe. Moderiert wird die Veranstaltung von TV-Redakteur Marcus Hormes.