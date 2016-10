Von Null auf Hundert in nur drei Sekunden: Schlagerstar Jürgen Drews auf dem Wittlicher Oktoberfest

40.000 Besucher verschlägt es jährlich auf die größte Oktoberfest-Veranstaltung in Rheinland-Pfalz, dem Bungert-Oktoberfest in Wittlich. Das neue Zelt bietet mit 3000 Sitzplätzen und großen Vip-Lounges mehr Komfort denn je. Den wollte bei den Auftritten am Samstag aber niemand richtig ausnutzen: Während die Schwarzwälder Stimmungsband „Wilde Engel“ die Menge aufwärmte, ging es bei der Show-Einlage des selbsternannten Königs von Mallorca Jürgen Drews heiß her.Neben Hits wie „Ich bau dir ein Schloss“ gab der Schlagerstar auch neue Lieder zum Besten. Bereits 2015 veröffentlicht, aber als „neuen Song für den Winter“, kündigte Drews das Lied „Von Null auf Hundert“ an. Während die Besucher „Wir sind von Null auf Hundert in nur drei Sekunden“ grölten, wurde hinter den Kulissen fleißig gearbeitet: Neben unzähligen Thekenkräften und Bedienungen, die Original Münchener Oktoberfest ausschenkten, war eine große Anzahl an Helfern mit Arbeit versorgt. Während die Maltester ihre Runden drehten, die Polizei in Reih und Glied ein wachsames Auge auf die Besucher hatte und die Technik an der Musik feilte, war es am Einlass ruhiger geworden.Spätestens am fünften Veranstaltungswochenende dürfte dort aber wieder ein großer Andrang herrschen, wenn zwei der insgesamt 15 Live-Acts des diesjährigen Oktoberfestes das Zelt erobern: Tim Toupet und Mia Julia werden nächstes Wochenende statt am Ballermann auf der Bühne in Wittlich stehen.