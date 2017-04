Vorfahrt missachtet: Fahrer nach Auffahrunfall bei Bergweiler verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war am Samstag der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeugs vom Parkplatz „Fintenkapelle“ kommend unmittelbar hinter einem Sattelzug vom Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen gefahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines VW-Transporters, zog sein Auto schließlich nach rechts und stieß gegen den dort fahrenden Sattelzug.



Der Fahrer des Transporters erlitt hierbei leichte Verletzungen, am Fahrzeug selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle.



Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber, die Feuerwehren aus Landscheid und Burg/Salm, DRK Wittlich sowie die Polizeiinspektion Wittlich und die Polizeiautobahnstation Schweich.



Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizeiautobahnstation in Schweich, Tel. 06502-91650, oder per Email: Pastschweich@polizei.rlp.de