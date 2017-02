Weltmusik aus Heidweiler: Christoph Simon hat bei einem Gewinneralbum der Grammys 2016 mitgearbeitet

Das ist gar nicht so unrealistisch, denn Christoph Simon ist Musikproduzent und hat mit all’ diesen Leuten und vielen anderen schon gearbeitet. Er komponiert, arrangiert, mischt oder nimmt Musik in seinem Studio auf. Erst kürzlich ist eine Urkunde bei ihm eingetroffen für seine Mitarbeit bei dem Album Sing von Angelique Kidjo, das den Grammy – den Oscar der Musikbranche – in der Sparte „Weltmusik“ gewonnen hat.



Dabei bezeichnet er sich als einen Mann für die zweite Reihe. Er sagt: „Ich habe zwar daran mitgewirkt, aber die Idee zum Album hatte Gast Waltzing aus Luxemburg, der dort Filmmusik komponiert, im Bereich Jazz und Crossover tätig ist, Orchestermusik macht und musikalisch unheimlich breit gefächert ist. Mit ihm arbeite ich seit 15 Jahren zusammen.“



Er konnte Angelique Kidjo und die Plattenfirma davon überzeugen, ein Album mit Gesang, Band und Orchester im Ethnostil zu machen. Dabei wurde der Orchesterpart in Luxemburg vom OPL (Orchester der Philharmonie Luxemburg) unter seiner Leitung gespielt und von Christoph Simon aufgenommen. Gemischt werden sollten Gesang, Band und Orchester in New York. Doch das Ergebnis überzeugte nicht.



„Da ich das Orchester schon vorgemischt hatte, habe ich angeregt, die Verantwortlichen sollen mir mal alle Spuren rüberschicken, und ich würde ihnen meine Vorstellung liefern – und es hat geklappt.“



Besonders ist aus seiner Sicht an dem Album, dass sich das Orchester als vollwertiges Klangelement einbringt und nicht nur hinter dem Gesang steht. Angelique Kidjo hat er als sehr professionelle Musikerin erlebt. „Sie ist erfahren und eine wirkliche geistige Größe – wie übrigens viele professionelle Musiker.“



Und er muss es wissen, denn er hat schon mit vielen zusammengearbeitet. „Man erlebt da schon einiges. Manche Musiker sind ganz einfache Leute, die, wenn das Licht einer Kamera angeht, total aufgedreht sind. Andere sind tatsächlich immer so. Und es gibt leider auch Musiker, die in ihrer Karriere auf falsche Freunde gesetzt haben und bis ins hohe Alter in Möbelhäusern oder Ähnlichem auftreten müssen.“



Nach Heidweiler kommen auch „lokale“ Musikgrößen wie Thomas Schwab, Thomas Bracht, die Band Martha oder Frank Rohles, um Musik aufzunehmen und zu mischen. Sein Studio hat Christoph Simon bewusst in seinem Heimatort.



Er sagt: „Für Heidweiler spricht einfach die Nähe zu Luxemburg.“ Er erklärt weiter: „Dort wird in der Film- und Musikbranche viel gefördert, deshalb ist da viel los, und ich arbeite bei vielen Produktionen mit. Dazu schätzen viele Künstler auch die Ruhe hier, die sie in einer Großstadt nicht haben.“



Wichtig ist für ihn eine gute Internetverbindung, sonst muss ein Kurier auch mal den USB-Stick mit der Musik abholen und damit beispielsweise nach London fliegen. „Aber das wird teuer“, sagt er schmunzelnd. Sein Wunsch, Berufsmusiker zu werden, kam ihm bei einer Tour, die er mit Guildo Horn als Aushilfskeyboarder gemacht hatte.



In seinem Elternhaus hat er schon erste Studioerfahrungen gesammelt. Durch Zufall ist er in Kontakt mit Songschreibern gekommen, die beispielsweise auch für Falco gearbeitet haben. Als Livemusiker ist Christoph Simon immer noch zu hören, 20 bis 30 Auftritte hat er im Jahr als Künstlerbegleiter. Für dieses Jahr sind mehrere Filmmusiken in Planung, lokale Projekte aus dem Jazz und Pop/Rock sowie Musikaufträge für Industriefilme.



Also, falls nach dem Weg zu Chris gefragt wird: hinter der großen Scheune rechts.





