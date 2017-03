Wer wird Wittlichs neuer Bürgermeister? - 10 von 12 Wahlbezirken ausgezählt - Rodenkirch bei 92 Prozent

Seit acht Jahren füllt Joachim Rodenkirch auf Wunsch der Wittlicher den Bürgermeister-Job aus, der bei der vorherigen Wahl hoch begehrt war: Sechs Männer wollten ihn.



2017 hat sich nur ein Gegenkandidat gemeldet, der Dauerwahlkämpfer Stephan Henkel. Er hatte auch schon 2009 versucht, Wittlichs Bürgermeister zu werden.



Nach unserer Hochrechnung liegt die Wahlbeteiligung gegen 16.30 Uhr bei der Bürgermeisterwahl in Wittlich bei etwa 35 Prozent. Im 16-Jahresvergleich wäre das Tiefststand für Wittlich.



Gegen 12 Uhr liegt die Wahlbeteiligung teilweise unter 10 Prozent! Beispiel Altes Rathaus: 8,7% Präsenzwähler, 12,5 % Briefwähler.



Gerhard Schiffels (58) aus Dorf geht wählen, weil er es wichtig findet seinen Favoriten zu unterstützen. Außerdem sei jede Stimme wichtig für die spätere Bestätigung des Amtsinhabers. "Das hat auch etwas, mit Wertschätzung zu tun"



Johanna Schmitt (19) ist Wahlhelferin in Lüxem. Sie hilft, weil sie es interessant findet zu sehen, wie eine Wahl funktioniert. Wählen gehen ist für sie wichtig. "Ich bin über 18 und habe eine Stimme. Da ist wählen selbstverständlich." Die Präsidentenwahl in den ?? und die Abstimmung über den Brexit in England hätten gezeigt, dass es nicht immer so klar ist, wie es scheint.



Helmut Schlösser (58) war wählen, weil er die Wahl als Grundlage der Demokratie sieht. Und er es wichtig findet sein Wahlrecht auszuüben. "Wer nicht wählt, kann sich am Ende auch nicht beschweren".