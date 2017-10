Wir zeigen Ihre Küchenschätze! - Mitmach-Aktion des Trierischen Volksfreunds

(red) Backen liegt im Trend: Ob Cupcakes, 3-D-Motivtorten oder das beste Apfelkuchen-Rezept - die vielen Formate an Backshows und Online-Blogs belegen, dass es vielen Menschen Spaß macht, sich kreativ in der Backküche auszutoben. Und auch wenn gerade erst der Herbst begonnen hat: Adventszeit und Backen gehören aber in den meisten Familien untrennbar zusammen. Um mit den selbst gemachten Leckereien die Liebsten zu erfreuen, ist der Plätzchenteller oft mit mehr als zehn verschiedenen Sorten gefüllt.Vorfreude ist die schönste Freude: Aus diesem Grund macht sich der Trierische Volksfreund auf die Suche nach den besten weihnachtlichen Rezepten unserer Leserinnen und Leser.Verraten Sie uns Ihre Weihnachtsbäckerei - egal ob Plätzchen, Torten, Kuchen oder Lebkuchen. Wer sein Lieblingsrezept oder gleich mehrere teilen möchte, sollte uns die Rezepte zuschicken. Eine interne Jury wird aus allen Einsendungen die besten Rezepte wählen und dann mit Foto, Text und, wenn gewünscht, Porträtfoto der Bäckerin oder des Bäckers in unserem neuen hochwertigen Rezeptmagazin "Volksfreund Küchenschätze" veröffentlichen. Natürlich gibt es ein paar Spielregeln zu beachten: Zum Rezept gehören eine genaue Zutatenliste und eine Anleitung. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.Unbedingt notwendig sind Name, Adresse und Telefonnummer des Absenders sowie - falls die Veröffentlichung gewünscht ist - ein Porträtfoto und/oder eine kleine Geschichte zum Rezept. Ein Anspruch auf eine Veröffentlichung besteht nicht. Minderjährige können nur mit schriftlicher Einwilligung der Eltern teilnehmen. Natürlich erhalten alle Teilnehmer, deren Rezept veröffentlicht wird, ein kostenloses Exemplar der ersten Ausgabe "Volksfreund Küchenschätze".Einsendeschluss für die Rezepte ist Montag, 16. Oktober. Rezepte können nur über das Online-Formular unter www.mitmachen . volksfreund.de/kuechenschaetze eingereicht werden. Wir freuen uns auf Ihre Leckereien!