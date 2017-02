Wittlich-Land: Über-Mittag-Betreuung an Grundschulen wird teurer

„Das ist ein sehr sinnvolles Angebot. Es ginge gar nicht mehr ohne“, sagt die Leiterin der Grundschule Hasborn, Christiane Hahn. Das Angebot macht die Verbandsgemeinde Wittlich-Land als Schulträger und gilt für alle Grundschulen. Die Kinder können über Mittag bis maximal 16 Uhr in der Schule bleiben und werden dort abwechselnd von drei Frauen betreut. Für die Klassenstufen Eins und Zwei endet der Unterricht in der Regel um 12 Uhr, für die Klassen Drei und Vier um 13 Uhr.



Seit dem Schuljahr 2002/03 ist dies möglich. Zunächst machten nur ein paar Schulen mit, inzwischen gibt es an allen Grundschulen der VG dieses Betreuungsangebot. Und die Zahl der Kinder ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.



Inzwischen bleiben über 40 Prozent der Kinder, die Grundschulen in der VG Wittlich-Land besuchen, über Mittag. In Hasborn (insgesamt 108 Schüler) sind es sogar mehr als die Hälfte. Die Eltern können wählen, ob ihr Kind bis 14 Uhr oder 16 Uhr betreut werden soll. Bislang kostete die Betreuung bis 14 Uhr 20 Euro im Monat, ab dem Schuljahr 2017/18 sind es 30 Euro. Die Betreuung bis 16 Uhr kostete bislang 40 Euro, in Zukunft 60 Euro. Die Kinder werden auch beköstigt. Das vorgekochte Essen liefert ein Caterer an alle Grundschulen. Das kostet 11,12 Euro im Monat, wenn das Kind einmal pro Woche zu Mittag isst, und 55,58 Euro für alle fünf Tage.



In Hetzerath, der einzigen Ganztagsgrundschule in der VG Wittlich-Land, werden die Kinder von montags bis donnerstags ohnehin betreut. Bleiben sie auch freitags über Mittag kostet das bis 14 Uhr sechs Euro/Monat (vorher vier Euro) und bleiben sie bis 16 Uhr kostet es zwölf Euro (vorher acht Euro).



Bürgermeister Dennis Junk rechtfertigt die beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge. Junk: „Die letzte Erhöhung liegt fast zehn Jahre zurück. Wir investieren nennenswerte Summen in die Schulen, sowohl in Gebäude als auch in die Ausstattung, vor allem in neue Medien.“ Es gebe in Sehlem bereits eine Frischeküche, diese werde demnächst auch an der Grundschule Hasborn angeboten. Weitere Standorte würden zurzeit geprüft.



Insgesamt sind bei der Verbandsgemeinde 30 Betreuungskräfte angestellt. Eine pädagogische Vorbildung ist nicht notwendig, einige sind aber ehemalige Erzieherinnen. Eine Betreuerin darf bis zu 24 Kinder beaufsichtigen. Die Kosten für die Betreuung (Stand Oktober 2016) belaufen sich nach Angaben der VG-Verwaltung in Wittlich-Land auf 366?000 Euro. Auf der Einnahmenseite stehen 108?000 Euro an Elternbeiträgen und 41000 Euro Zuschuss vom Land. Den Rest, 217000 Euro, zahlt die Verbandsgemeinde.



Die Betreuer sind dabei, wenn die Kinder ihre Schulaufgaben machen, und passen in den sogenannten Bewegungszeiten auf, wenn sich die Kinder draußen auf dem Schulhof nach Unterrichtsschluss mal richtig austoben können.



In der warmen Jahreszeit spielen die Kinder nach dem Mittagessen meistens draußen – in Hasborn befindet sich sogar der Spielplatz auf dem Schulgelände, im Winter stehen eher Malen, Puzzeln, Lernspiele und Basteln auf dem Programm.



ELTERNGEBÜHREN:

Die Verbandsgemeinden als Schulträger der Grundschulen erheben unterschiedliche Elternbeiträge für ihre Betreuungsangebote. Auch die Berechnungsgrundlagen sind verschieden. VG Wittlich-Land: Betreuung bis 14 Uhr derzeit (höhere Beiträge ab dem Schuljahr 2017/18 siehe Text): 20 Euro/Monat, Betreuung bis 16 Uhr: 40 Euro/Monat. VG Traben-Trarbach: 2,50 Euro je täglich angefangene halbe Stunde pro Monat. VG Bernkastel-Kues: wöchentliche Betreuung unter fünf Stunden: acht Euro im Monat, wöchentliche Betreuung von zehn bis 15 Stunden: 24 Euro/Monat; wöchentliche Betreuung von 15 bis 20 Stunden: 32 Euro/Monat. VG Thalfang: Grundschule Heidenburg: 30 Euro/Monat, Grundschule Malborn: 30 Euro/Monat (Geschwisterkinder, die ebenfalls angemeldet sind, zahlen nur die Hälfte), Grundschule Thalfang: 20 Euro/Monat. EG Morbach: pauschal 20 Euro/Monat, unabhängig, wie oft und wie lange (maximal bis 16 Uhr) das Kind betreut wird; Stadt Wittlich: Drei Grundschulen sind Ganztagsschulen, die Betreuung an der Grundschule Wengerohr bis 14 Uhr kostet 20 Euro/Monat, die Betreuung bis 16 Uhr kostet 40 Euro/Monat.