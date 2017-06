Wittlich: Zwei Tote bei Familiendrama

Christian Soulier, Mordermittler bei der Kriminalinspektion Trier und Staatsanwalt Dr. Eric Samel waren am Samstagmorgen vor Ort. Bis zum späten Samstagvormittag können sie noch keine genauen Angaben machen: "Die Ermittlungen laufen." Die Ermittler bestätigen auf TV-Nachfrage, dass es zwei Tote und einen Verletzten gibt. Die Toten seien mittleren Alters. Ob es sich um das Mieterpaar oder eine Frau und ihren Bruder handelt, wie in der Nachbarschaft zu hören ist, können sie noch nicht bestätigen. Es gebe jedoch keine "Fluchtsituation", sprich alle Beteiligten am Drama sind bekannt, kein mutmaßlicher Täter auf der Flucht. Der Verletzte sei im Krankenhaus.

Eric Samel: "Wir können Ihnen noch keine Information zur Art der Tötung geben." Die Wohnung, in der ein Ehepaar erst Anfang des Jahres eingezogen ist, liegt im ersten Stock. Durch den Treppenflur nach draußen ist eine Blutspur zu sehen, die die Spurensicherung auch gekennzeichnet hat. Ein Nachbar erzählt, er habe von einem Drama nebenan nichts mitbekommen. "Aber morgens habe ich als erstes festgestellt, dass meine Leiter verschwunden ist und am Zaun zu den Nachbarn lehnt. Das kam mir seltsam vor. Dann läutete es und ein Kripobeamter fragte mich, ob mir etwas aufgefallen sei. Er hat dann Fotos von der Leiter gemacht."



Ob damit ein Täter ins Nachbargrundstück geklettert ist oder sich vielleicht einen Überblick verschafft hat, ist unbekannt. Andere Nachbarn in Nebenhäusern berichten von einem Schrei, den sie um 3.28 Uhr hörten. "Ich habe extra auf die Uhr gesehen", sagt ein Mann, "Wir haben erst gemeint, es sei eine Art Party im Gange mit lauten Jugendlichen." Eine Frau hat gemerkt, dass der Bewegungsmelder der Haustür gegenüber ansprang: "Da waren zwei junge Männer draußen, einer ohne Hemd. Was sie geredet haben, habe ich aber nicht verstanden."



Dann seien gleich Notarzt, Krankenwagen gekommen. "Es soll alles voller Blut sein. Die Schreierei war ganz schlimm. Dann kam noch ein Hilfeschrei, dann war Ruhe, wie abgeschnitten." Ein Bewohner des Hauses, in dem das Drama stattfand, steht draußen auf dem Bürgersteig. Er scheint fassungslos: "Ich habe nichts mitbekommen. Im Flur ist noch Blut. Ich kann nichts sagen. Ich will der Polizei nicht vorgreifen."