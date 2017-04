Wittlicher Oktoberfest: Von Klassikern, Königen und Rekorden

60 000 Menschen an sechs Wochenenden haben im vergangenen Jahr beim Bungert-Oktoberfest gefeiert. Und auch in diesem Jahr wird es zum 27. Mal im Industriegebiet heißen: O’ zapft is!



Festwirt Winfried Bungert kündigt neben den Auftritten der seit Jahren zum festen Stamm gehörenden Recken wie Mickie Krause, Peter Wackel, Jürgen Drews und der Band Aischzeit auch Neuheiten im Programm an.

Bungert: „Neben den seit Jahren erfolgreichen Klassikern haben wir auch die Newcomer des vergangenen Jahres wie die Wilden Engel oder Mia Julia im Programm. Neu sind in diesem Jahr die Powerkryner, eine österreichische Band, die schon im ZDF-Fernsehgarten oder zu Silvester am Brandenburger Tor in Berlin das Publikum begeistert haben.“



Aber nicht nur auf der Bühne gibt es Neues, wie Bungert berichtet. „Die aktuell spannendste Änderung für den Besucher ist neben dem Programm unser neues Reservierungssystem, bei dem der Gast seinen Sitzplatz im Zelt genau auswählen kann. Anschließend kann er die Tickets ausdrucken oder aufs Handy laden und von dort an seine Freunde versenden“, sagt er. Auch der Einlass am Veranstaltungsabend werde dadurch deutlich beschleunigt. Geht es nach dem Willen der Veranstalter, wird in diesem Herbst der Besucherrekord vom vergangenen Jahr erneut geknackt. Ein Grund dafür könnte auch die besondere Konstellation im Kalender sein.



„Wir rechnen mit einer Steigerung zum Vorjahr, da in diesem Jahr ein zusätzlicher Feiertag, der 31.Oktober, für ein verlängertes Wochenende sorgt“, sagt Bungert.

Der Vorverkauf der Tickets deutet auf eine gute Resonanz hin. Der Verkaufsstart sei sehr gut angelaufen, wie Winfried Bungert sagt. „Einige Fans haben sich tatsächlich direkt am 1. April um 00.01 Uhr die besten Plätze gesichert.“ Karten gibt es derzeit noch für alle Veranstaltungen (siehe Extra).



Bewährt hat sich in den vergangenen beiden Jahren das neue Festzelt, das auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz kommen wird. Zwar sind es noch fünf Monate bis zum Beginn der 27. Oktoberfest-Auflage in Wittlich, mit den Planungen für 2018 haben die Veranstalter aber bereits begonnen. „Die Vorbereitungen laufen eigentlich das ganze Jahr“, erzählt Bungert. Parallel zu diesem Jahr planen wir schon für 2018. Der Zeitaufwand ist relativ hoch. Schließlich hat man ja auch einen persönlichen Anspruch an eine solche Veranstaltung“, sagt der Festwirt. Bei mehr als 4000 Besuchern jeden Abend müsse alles klappen und: Jeder Gast soll zufrieden sein.





EXTRA

DAS PROGRAMM



Am vorletzten Wochenende im September startet das 27. Bungert-Oktoberfest im Wittlicher Industriegebiet. Die Abschlussparty ist am Dienstag, 31. Oktober.



Das Programm im Einzelnen:

Freitag, 22. September: Fassanstich mit den Vagabunden

Samstag, 23. September: Die Vagabunden und Mickie Krause

Sonntag, 24. September: Musikverein Altrich und die Vagabunden

Freitag, 29. September: Saxndi und Peter Wackel

Samstag, 30. September: Saxndi und Mickie Krause

Sonntag, 1. Oktober: Volksorchester Veldenz und Saxndi

Montag, 2. Oktober: 90’s-Party mit Layzee aka Mr. President

Dienstag, 3. Oktober: Musikverein Lüxem und die jungen Zillertaler

Freitag, 6. Oktober: Tollhaus und Peter Wackel

Samstag, 7. Oktober: Tollhaus und Jürgen Drews

Sonntag, 8. Oktober: Musikverein Sehlem/Esch und Tollhaus

Freitag, 13. Oktober: Wilde Engel und Mia Julia

Samstag, 14. Oktober: Wilde Engel und Marcus Becker

Sonntag, 15. Oktober: Musikverein Bombogen und die wilden Engel

Freitag, 20. Oktober: BMP und Ikke Hüftgold

Samstag, 21. Oktober: BMP und Tim Toupet

Sonntag, 22. Oktober: Musikverein Wengerohr und BMP

Freitag, 27. Oktober, und Samstag, 28. Oktober: Aischzeit

Sonntag, 29. Oktober: Blasorchester Wittlich und Aischzeit

Montag, 30. Oktober: Aischzeit

Dienstag, 31. Oktober: ab 11.30 Uhr Winzerkapelle Piesport, ab 14 Uhr Aischzeit und ab 19 Uhr Abschlussparty mit den Powerkrynern