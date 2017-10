Witttlicher Oktoberfest: Onkel Jürgen hat alle(s) im Griff (Foto)

Als „Onkel Jürgen“ die Bühne betritt, ist die Stimmung längst am Kochen: Schlagerstar Jürgen Drews wird im Festzelt des „Bungert Oktoberfests“ von einigen tausend hochgerissenen Armen begrüßt – die meisten davon mit Biergläsern in der Hand. Sitzplätze im eigentlichen Sinn finden sich kaum noch, denn der größte Teil der Menge steht schon auf den Bänken. Die zuvor auf der Bühne aktive Band „Tollhaus“ hat ganze Arbeit geleistet und mit ihrem Rock-Pop-Schlager-Mix die Betriebstemperatur ans Maximum gebracht.



Wenige Stunden zuvor geht es noch etwas ruhiger zu. Da ist vor allem noch Trachten-Schaulaufen angesagt: Menschen ohne Dirndl oder Lederhose sind in diesem Zelt absolute Exoten. Cindy Wirtz und ihre Freundinnen haben sich hingegen anlassgemäß in Schale geworfen. Mit dem Transferbus von Prüm aus ist die Gruppe von Eifel-Mädels zum Festgelände ins Wittlicher Gewerbegebiet gefahren. „Die Stimmung hier ist einfach toll. Ich meine, eine normale Party ist ja ganz o.k., aber das hier ist schon etwas Besonderes“, begründet Wirtz den Oktoberfest-Besuch. In Mannschaftsstärke und ebenfalls mit dem Bus ist der „Blankenrather Carnevals Verein“ angerückt. Wie Stimmung geht, wissen die Karnevalisten und bringen mehrere Tischgruppen in Schwung.



An der Biertheke werden die Schlangen schnell länger und stetig strömen auch die Bedienungen mit gefüllten Maßkrügen in die Reihen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Grillhendl und Semmelknödeln – durch eine Glaswand sind die Verlockungen aus der Küche für alle gut sichtbar.



Derart gestärkt wagen sich die ersten stehend auf die Bänke und einige sogar auf die Tanzfläche vor der Bühne. Vor dort aus bekommen sie eine bunte Gute-Laune-Mischung aus Liedern von Udo Jürgens, den Toten Hosen, Wolfgang Petry, Böhse Onkelz und bajuwarischen Schunkel-Klassikern geboten. Das Rezept der „Tollhaus“-Musiker geht voll auf. Wie die Publikumsreaktionen zeigen, scheint für jeden etwas dabei zu sein. „Hoch die Krüge!“, fordert Tollhaus-Sänger Markus Gahn zwischendurch immer wieder auf und hält so den Fluss aus Gerstensaft am Laufen.



Das Urteil auf den Gesichtern der Feiernden fällt eindeutig aus. „Die Stimmung ist großartig“, befinden Melvin Wheaton und Matthis Otto stellvertretend. Die beiden sind gerade auf einer Erkundungstour im Zelt unterwegs, bevor es wieder zu ihren Handballer-Kumpels vom TUS Daun 05 zurückgeht. Allzu sehr sollte man beim Feiern jedoch nicht über die Stränge schlagen – man weiß schließlich nie, wer alles zusieht.



„Wir kontrollieren hier unsere Schüler“, scherzt Johann Baszewsky mit einem Augenzwinkern. Er und seine Kollege Martin Packmohr unterrichten an der Berufsbildenden Schule für Ernährung und Hauswirtschaft in Trier. Und tatsächlich entdecken sie auch einige ihrer Schüler im Zelt. Aber die Lehrer geben gleich wieder Entwarnung: „Heute sind wir außer Dienst und außerdem sind noch Ferien.“ Es gehe nur darum, Spaß zu haben.



Freude empfindet auch Oktoberfest-Veranstalter Winfried Bungert: Zur Halbzeit der 27. Saison fällt seine Zwischenbilanz positiv aus. „Es sind sogar noch etwas mehr Gäste als im vergangenen Jahr“, berichtet er. Genaue Zahlen lägen noch nicht vor, aber geschätzte 30?000 Besucher habe man bislang schon begrüßen dürfen. Und die kommen teilweise von recht weit her. Nordrhein-Westfalen, Belgien, Luxemburg, Holland und die Region Metz gehören zum Einzugsgebiet.



„Von unserer Ticketanmeldung wissen wir, dass nicht wenige fürs Oktoberfest eigens einen Wochenendurlaub in Wittlich buchen“, sagt Bungert. Besonders freue ihn, dass es bisher weitgehend ruhig blieb. Bekannt sei nur ein Fall einer Schlägerei, aber die habe auf einem Parkplatz vor dem Festgelände stattgefunden und somit außerhalb des Kontrollbereichs der Security. Im Zelt dagegen bleibt die Party-Stimmung auch an diesem Abend ungetrübt ausgelassen.

(ten) Noch bis 31. Oktober wird in Wittlich „Bungert Oktoberfest 2017“ gefeiert. Blasorchester, Bands und Musikvereine sorgen für die musikalische Dynamik bei den Veranstaltungen, die vom Trierischen Volksfreund als Medienpartner unterstützt werden.

Freitag, 13. Oktober: Wilde Engel und Mia Julia (ausverkauft); Samstag, 14. Oktober: Wilde Engel und Marcus Becker; Sonntag, 15. Oktober: Musikverein Bombogen und die Wilden Engel; Freitag, 20. Oktober: BMP und Ikke Hüftgold; Samstag, 21. Oktober: BMP und Tim Toupet; Sonntag, 22. Oktober: MV Wengerohr und BMP; Freitag, 27. Oktober, und Samstag, 28. Oktober: Aischzeit; Sonntag, 29. Oktober: Blasorchester Wittlich und Aischzeit; Montag, 30. Oktober: Aischzeit; Dienstag, 31. Oktober: ab 11.30 Uhr Winzerkapelle Piesport, ab 14 Uhr Aischzeit und ab 19 Uhr Abschlussparty mit den Powerkrynern.

INFO DAS WOCHENENDE AUS SICHT DER POLIZEI

(ca) Keine besonderen Vorkommnisse. Das ist die Bilanz des Wochenendes aus Sicht der Polizei. Es habe nur zwei leichte Körperverletzungen und eine verhinderte Trunkenheitsfahrt gegeben. Außerdem sei gegen eine Person ein Hausverbot ausgesprochen worden.