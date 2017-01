Zu schnell gefahren: Beifahrerin nach Unfall auf der A1 bei Wittlich verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war ein 27-Jähriger aus der Pfalz mit seinem Mazda auf der A1 in Richtung Autobahnkreuz Wittlich unterwegs, als er mit zu hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.



Laut Polizei ist die Fahrbahn vor der Anschlussstelle Wittlich-Mitte aufgrund einer Dauerbaustelle von zwei auf einen Fahrstreifen reduziert, der Verkehr wird von der Überholspur auf die rechte Spur übergeleitet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h.



Nach Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der junge Mann mit zu hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur bis zu der Absperrung. Als er hier im letzten Moment auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kollidierte er mit dem dort fahrenden Daihatsu eines 56-jährigen Mannes aus Hessen. Der Daihatsu geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kippte auf die Seite. Der Mazda kam leicht beschädigt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.



Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Ehefrau des Fahrers aus Hessen wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus in Wittlich gebracht. Eine weitere 40-jährige Mitfahrerin im Daihatsu sowie der Fahrer blieben unverletzt.



Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Trier für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau von drei Kilometern Länge.



Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Christoph 10 aus Wittlich, ein Rettungswagen des DRK Wittlich und ein Rettungswagen des DRK Manderscheid, die Feuerwehr Wittlich mit 25 Kräften, ein örtlicher Abschleppunternehmer sowie die Polizeiautobahnstation Schweich.