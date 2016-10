Das teilte die Autobahnpolizei Schweich auf TV-Anfrage mit.Laut Polizeiangaben habe es sich um eine Tagesbaustelle gehandelt - am Mittwoch sei die Zufahrt demnach wieder frei.Die Erneuerung der A 1 zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Wittlich-Mitte in Fahrtrichtung Koblenz dauert vermutlich bis Ende des Jahres. Während dieser Zeit wird in beiden Fahrtrichtungen die Überholspur gesperrt.Für die Dauer dieser Arbeiten muss die Anschlussstelle Wittlich-Mitte in Fahrtrichtung Koblenz für den abfahrenden Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert - und diese führt über das Autobahnkreuz Wittlich und die gestern ebenfalls gesperrte Zufahrt. Bis Dezember wird zudem ein Brückenbauwerk instandgesetzt und alle Schutzplanken erneuert. Kosten: 4,9 Millionen Euro.