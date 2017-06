Zwei Einsätze innerhalb kurzer Zeit für die Wittlicher Feuerwehr

Bei zwei Einsätzen waren die Freiwilligen der Feuerwehr Wittlich am Freitagmittag gefordert. Zunächst gab es um 13.07 Uhr eine Alarmierung durch die Brandmeldeanlage im Shoppingcenter Bungert, die sich dann als Fehlalarm im Zuge von Bauarbeiten herausstellte.



Wehrleiter Christian Vollmer: „In einem solchen Fall gibt es ja automatisch eine Ansage.“ Kunden und Mitarbeiter wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Ein Augenzeuge berichtet davon, dass die Menschen, die teils auch gerade am Mittagessen waren, das Geschäft ruhig in Richtung Parkplatz verlassen hätten, aber teils nicht wirklich wussten, was nun vorgefallen sei.



Laut Winfried Bungert hat alles gut geklappt: „So ein Fehlalarm ist ärgerlich, aber es ist hervorragend gelaufen. In kurzer Zeit war das Gebäude evakuiert. Unsere Mitarbeiter sind ja entsprechend ausgebildet und haben sich beispielsweise auch an den Sammelplätzen getroffen.“



Kurz darauf wurde die Feuerwehr um 13.13 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Beethovenstraße gerufen. Laut Christian Vollmer stellte sich heraus, dass einer Frau Fett auf dem Herd in Brand geraten war. Sie machte den Fehler zu versuchen, das Feuer mit Wasser zu löschen, was zu einer Stichflamme führte. „Das ist aber glimpflich ausgegangen“, so Christian Vollmer. Die Frau sei auch nicht schwer verletzt, der Brand schnell gelöscht worden.