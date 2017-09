Zwei Männer auf Oktoberfest in Wittlich zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

(Wittlich) In der Nacht auf Samstag sind vor dem Festzelt des Oktoberfestes in Wittlich gegen 1.30 Uhr zwei junge Männer von einer Gruppe männlicher Personen zusammengeschlagen und am Boden liegend weiter getreten worden. Einer der Männer wurde dabei erheblich verletzt.