Zwei Unfälle mit Verletzten innerhalb weniger Stunden

Gegen 13 Uhr wollte ein 75-jähriger Autofahrer in Höhe des Trimm-dich-Pfades nach links in Richtung Hupperath abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Beamten einen entgegenkommenden 29-jährigen Zweiradfahrer, der auf Landesstraße 34 in Richtung Wittlich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.



Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 11 000 Euro.



Gegen 17.20 Uhr ereignete sich ein Stück weiter in Richtung Minderlittgen eine weitere Kollision. Ein 23-jähriger Quadfahrer geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Kradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert, landete zunächst auf dem Autodach und schließlich auf der Fahrbahn, wo er schwer verletzt liegen blieb.



Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. die Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.