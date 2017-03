Zwölf Autos in Wengerohr beschädigt - Hoher Schaden - Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei Wittlich wurden bis zum späten Samstagnachmittag zwölf Fälle von Sachbeschädigung an geparkten Autos gemeldet. An den meisten Wagen wurden die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. In einem Fall wurden auch die Frontscheibe und das Glasdach beschädigt, der Schaden dürfte allein in diesem Fall laut Polizei bei rund 2000 Euro liegen. Der Schaden an den übrigen Autos könnte sich auf bis zu 2700 Euro belaufen. Die Autos waren in Wengerohr in fünf verschiedenen Straßen geparkt und wurden vermutlich zwischen Freitag, 21 Uhr, und dem frühen Samstagmorgen beschädigt. Möglicherweise seien noch nicht alle Sachbeschädigungen gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Wittlich. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an die Polizei unter 06571/9260 oder piwittlich@polizei.rlp.de j.e.