iPads für alle: Was im Stadtrat Wittlich seit einem Jahr gilt, soll im Kreistag möglich werden

Extra

Bernkastel-Wittlich. Wer es ernst nimmt mit der Kommunalpolitik für seine Heimat hatte bislang vor allem auch eins: viel Papier, von Haushaltsplanentwurf bis Beschlussvorlage. Das war einmal. Immer mehr wird auf moderne Informationsmöglichkeiten gesetzt, das heißt den "digitalen Sitzungsdienst". Da gibt es beispielsweise das Online-Türchen zu Unterlagen mit dem schönen Namen "Rubin". Meist mit einem roten Edelsteinsymbol kenntlich gemacht, findet man es auf den Internetseiten von Verwaltungen. Über Rubin sind alle öffentlichen Unterlagen zu lokalpolitischen Themen zugänglich. Um sie zu lesen, braucht man naturgemäß ein Gerät, das Internetzugang möglich macht, etwa ein iPad, das mobil einsetzbar ist. Genau das Richtige für Stadträte zum Beispiel. Die haben in Wittlich seit genau einem Jahr ein solches Gerät und müssen keine umfangreichen Papierunterlagen mehr zu den Sitzungen tragen. Und die Verwaltung muss sie nicht mehr ausdrucken und an alle verschicken.Jan Mußweiler, Presssprecher der Stadtverwaltung sagt: "Es wurden 47 Apple iPad Air samt Zubehör angeschafft beschafft. Der Gesamtaufwand betrug 20 503,93 Euro. Hiermit wurde die Gremienarbeit im Stadtrat, im Ältestenrat sowie im Zentralausschuss und im Bau- und Verkehrsausschuss digitalisiert." Später gab es die Geräte auch für den Werksausschuss: zehn Stück für rund 3800 Euro. Im Landkreis ist der Kreisauschuss Vorreiter. Seine "Erprobungsphase" ist jetzt abgeschlossen. Das Ganze ist für gut befunden worden. Jetzt sollen auch die Mitglieder des Kreistages, die noch kein Gerät aus anderweitiger öffentlicher Funktion haben, ein iPad bekommen.Am Montag, 31. Oktober, sollen die Kreispolitiker darüber entscheiden, ob die Geräte gekauft werden. In den Unterlagen, die übrigens online per Rubin von jedermann eingesehen werden können, steht, es sei mit "Gesamtkosten von rund 10 500 Euro zu rechnen". Für Wittlich wird sich die Investition lohnen. Jan Mußweiler: "Die Einsparungen übersteigen die Kosten nach fünf Jahren, der Dauer einer Wahlperiode, um rund 5000 Euro. Hierbei wurde sogar vorsichtig gerechnet." Und: "Wir gehen davon aus, dass die tatsächlichen Einsparungen deutlich höher sind."Die öffentliche Sitzung des Kreistages ist am heutigen Montag, 31. Oktober, ab 14.30 Uhr im Kreishaus , Kurfürstenstraße in Wittlich., 77 Jahre, ältestes Mitglied im Stadtrat Wittlich: "Ob das Vorteile hat? Das ist schwierig. Es hat gedauert, bis ich da durchgeblickt habe, aber ich war nicht der einzige. So kann man schnell was suchen. Aber ich persönlich sage, manchmal war das Blättern schneller. Das Gerät gibt ja vor, was wir zu befolgen haben. Wie ein Computer. Der ist ja auch so schlau wie der, der dran sitzt. Ich bin halt so. Ich habe auch ein Handy, aber das liegt bei mir oben. Wenn ich sehe, wie die jungen Leute nur mit den Dingern zu tun haben und nicht mehr miteinander sprechen. Für mich ist die neue Technik eher ein Muss.", 21 Jahre, jüngstes Mitglied im Statdrat Wittlich: "Der Vorteil: Man hat immer alles dabei und findet alle Unterlagen sofort. Außerdem hat man den Papierkram gespart, auch die Vernichtung. Wenn wir es lange genug nutzen ist es auf Dauer auch billiger, was ich zuerst nicht gedacht hätte. Ich hatte mit der Nutzung weniger Probleme, weil ich es privat schon kannte. In Fraktionssitzungen konnte ich jetzt zum Beispiel den anderen helfen, von deren Erfahrung ich sonst immer profitieren kann. Ich würde die Anschaffung dem Kreistag absolut empfehlen. Es ist ein Riesenvorteil. Außerdem können wir jetzt alles in guter Qualität und in Farbe haben, was etwa bei Lageplänen von Vorteil ist."als Vertreter der Stadtverwaltung. "Der digitale Sitzungsdienst ist deutlich günstiger als die Gremienarbeit mit Sitzungsvorlagen in Papierform. Und er bringt eine immense Zeitersparnis etwa beim Druck und der Zustellung. Seit der Einführung hat jedes Ratsmitglied auch während der Sitzung Zugriff auf das vollständige Archivgut bis 2008." sos