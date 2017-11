Betrug: 29-Jähriger steht ab heute vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Trier wirft dem 29-Jährigen gewerbsmäßigen Computerbetrug in elf Fällen sowie gewerbsmäßige Untreue in 17 Fällen vor.Der Angeklagte soll von Oktober bis Dezember 2015 seinen Arbeitgeber betrogen haben. Als für das Haushalts- und Rechnungswesen zuständiger Verwaltungsmitarbeiter eines Seniorenheims im Kreis Bernkastel-Wittlich soll er, so die Anklage, Geld von Konten des Seniorenheims für sich abgezweigt sowie Bargeld aus einer Kasse entnommen haben. In fünf Fällen habe er Schecks für das Seniorenheim im Wert von insgesamt rund 3500 Euro für sich eingelöst, in elf Fällen soll er ohne Befugnis eine Scheckkarte für Abbuchungen im Wert von insgesamt 6900 Euro genutzt haben, und in 17 Fällen soll er Bargeld im Gesamtwert von rund 8100 Euro entnommen haben.Die öffentliche Verhandlung am Amtsgericht Wittlich soll am Mittwoch, 15. November, 13.30 Uhr, beginnen.