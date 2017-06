Bundestagswahl: Morbacher will für SPD kandidieren

(Büchenbeuren/Merscheid) Büchenbeuren/Merscheid (sim) Markus Martini aus Morbach-Merscheid will sich auf der SPD-Wahlkreiskonferenz am Samstag, 1. Juli, in Büchenbeuren als Kandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis 200 (Mosel/Rhein-Hunsrück) bewerben. Das hat er gestern dem TV mitgeteilt.