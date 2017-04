Auf geht's nach Sachsen: Gladiators Trier gewinnen in Baunach und treffen im Playoff-Viertelfinale auf Chemnitz

Von Beginn an ist das Team von Trainer Marco van den Berg bei den Baunach Young Pikes das stärkere Team und feiert damit im letzten Hauptrunden-Spiel absolut verdient den fünften Auswärtssieg der Saison. Richtig stark in Baunach: Johannes Joos, Brandon Spearman, Simon Schmitz und Jack Eggleston (ausführlicher Bericht folgt).



Ab dem 7. April geht's für die Gladiatoren nun im Playoff-Viertelfinale gegen den Tabellendritten der Hauptrunde, die Niners Chemnitz. Die Sachsen gewannen am Abend bei Absteiger Dresden Titans mit 70:68.



Nachdem Trier am kommenden Freitag zunächst im 570 Kilometer entfernten Chemnitz antreten muss, steht Viertelfinal-Duell Nummer zwei am 9. April in der Arena Trier an. Am 12. April reisen die Gladiatoren zu Spiel drei erneut nach Sachsen. Ein eventuelles viertes Spiel in Trier wäre dann am 15. April.



In der Hauptrunde kassierten die Gladiators in Chemnitz eine deutliche 53:77-Niederlage. Im Rückspiel in Trier gewannen die Gladiatoren mit 71:58.

Das Viertelfinale wird im Best-of-Five-Modus ausgespielt. Das bedeutet: Das Team, das zuerst drei Spiele gewonnen hat, steht im Halbfinale.