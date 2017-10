Basketball: 82:101! Gladiators gehen in Crailsheim unter

Es war die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel - allerdings auch bei drei Auswärtsspielen und jeweils gegen hochgehandelte Gegner. Bei den Trierern machte sich das Fehlen von Kyle Dranginis bemerkbar. Der Leistungsträger hatte sich hatte sich im Abschlusstraining verletzt. Eine genaue Diagnose wird laut Gladiators-Pressesprecher Vincenzo Sarnelli am Montag erwartet.



In Crailsheim ging im dritten Viertel auf Trierer Seite fast nichts, zudem lief der frühere Trierer Sebastian Herrera im Dress der Gastgeber heiß: Damit war die Partie nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit früh vorentschieden, dafür sorgte auch ein 14:0-Lauf der Gastgeber zum 70:56, In den ersten beiden Vierteln hatten die Trierer das Spiel vor allem durch eine hochprozentige Dreier-Quote offen gehalten. Vor dem Schlussviertel führten die Merlins mit 78:61 - und danach wurde es noch deftiger. Erst nach dem zwischenzeitlichen 101:73 durften die Trierer noch etwas verkürzen.



Beste Schützen bei den Trierern waren Jermaine Bucknor (16 Punkte) und Kevin Smit (14). Sebastian Herrera war Topscorer der Merlins mit 21 Punkten, zudem gab er vier Vorlagen. Herrera hatte zudem nur einen einzigen Fehlwurf in seinen 27 Minuten auf dem Feld.