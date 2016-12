Auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag gab der Club den Wechsel in der Führungsebene bekannt. Michael Lang gab "private Gründe" für seinen Rückzug an, näher äußern wollte er sich dazu nicht. Er habe allerdings, so versicherte er, erstmal keine neue berufliche Aufgabe. Der gebürtige Franke wird sein Amt am 18. Dezember übernehmen.



Meilwes freut sich auf seine Aufgabe: "Trier ist eine Stadt mit wahnsinniger Basketball-Tradition, ich freue mich auf die Aufgabe." Meilwes hat in Trier einen unbefristeten Vertrag unterschrieben.

Ausführlicher Bericht folgt.