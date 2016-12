Basketball: Gladiators Trier feiern zweiten Sieg in Serie - 66:55 (38:25) gegen Hamburg Towers

Am Ende ist es ein krachender Dunking von Gladiator Joey van Zegeren, der den Schlusspunkt auf den Trierer 66:55 (38:25)-Heimsieg über die Hamburg Towers setzt. Es ist Triers zweiter Sieg in Serie, doch wirklich schön anzusehen, ist der Sieg vor 1685 Zuschauern in der Arena Trier über weite Strecken nicht.



Triers Trainer Marco van den Berg zeigt sich dementsprechend mürrisch nach Spielende: „Ich bin ganz unzufrieden. Wir haben am Anfang besser gereboundet, aber danach war es un-erwachsen von uns. Wir haben noch viel zu tun, wir sind noch nicht weit genug.“



Dabei läuft es zu Beginn gut für die Gladiatoren. Simon Schmitz und Brandon Spearman sorgen dafür, dass Trier nach vier Minuten mit acht vorne liegt (9:1). Nach dem Auswärtssieg in Kirchheim vom vergangenen Wochenende sucht das Team von Trainer Marco van den Berg immer wieder den Weg unter den Korb und steht daher bereits in den ersten zehn Minuten bereits siebenmal an der Freiwurflinie und – das ist nach den vergangenen Spielen nicht selbstverständlich – verwandelt alle.



Trier wirkt konzentriert, sammelt acht Rebounds mehr als die Gäste aus der Hansestadt. Die deutliche Führung der Grünen geht nach dem ersten Viertel in Ordnung (23:11).



Bei den Gästen aus Hamburg macht sich das verletzungsbedingte Fehlen des Ex-Trierers Tony Canty und Enosch Wolf bemerkbar. Ohne ihren Stamm-Aufbauspieler Canty fehlt es den Nordlichtern deutlich an Qualität.



Trier hingegen spielt bis zur Pause weiter ansehnlich, führt zeitweise mit 16 Punkten (37:21) und hat das Spiel im Griff. Bemerkenswert: Triers Chilene Pablo Coro liefert einen starken Auftritt. Auch wenn sein Wurf noch nicht immer passt, besticht der 26-Jährige mit einem guten Auge und guter Defensivarbeit. Nach seiner langen verletzungsbedingten Pause wird Coro immer wichtiger für das Team.



Erst wenige Minuten vor der Pause zeigt Hamburgs aggressive Ganzfeld-Verteidigung Wirkung, die Gäste um den jungen deutschen Aufbauspieler Rene Kindzeka erzwingen gleich mehrere Trierer Ballverluste und sichern sich zudem immer mehr Rebounds, dennoch geht’s mit einer deutlichen Gladiators-Führung in die Pause (38:25).



Hamburg kommt mit Schwung aus der Halbzeit, wirkt aggressiver als die Gladiatoren, erzwingt erneut Ballverluste und verringert den Rückstand auf unter zehn Punkte (38:29 aus Trierer Sicht).



Erst nach ein paar Minuten ist Trier wacher, ein Zweier plus Foul des starken Brandon Spearman sowie ein Dreier von Ryan Nicholas bringen die van-den-Berg-Truppe wieder komfortabel in Front (43:29).



Bis zum Ende des dritten Viertels sinkt das Niveau des Spiel dann merklich. Trier ist nicht gut, doch Hamburg - bei denen der frühere Trierer Justin Raffington unauffällig agiert - noch deutlich schlechter. Mit einem Zwölf-Punkte-Vorsprung (47:35) geht’s in die letzten zehn Minuten.



Im letzten Viertel bleibt die spielerische Qualität weiter schlecht. Zu selten bringen die Trierer die Bälle auf ihre Langen unterm Korb, zu selten schafft es Joey van Zegeren sich im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Robert Ferguson durchzusetzen. Als der Defense-Druck der Gäste immer mehr zunimmt, versuchen es die Gladiatoren dann wieder oft von der Dreierlinie. Da die Quote von außen allerdings nicht gut ist (21 %) kommt Hamburg drei Minuten vor Ende auf sieben Punkte heran (58:51). Plötzlich zittert Trier. Doch wirklich eng, wird es nicht mehr. Zwei Freiwürfe von Kapitän Simon Schmitz und der eingangs erwähnte Dunking von Joey van Zegeren machen den Heimsieg am Ende perfekt.



Ein wenig Positives konnte Triers Trainer dann doch noch vermelden: „26 Freiwürfe zeigen aber auch, dass wir nicht nur auf Dreier gespielt haben, sondern viel daran gesetzt haben, den Korb zu attackieren. Auch 19 Dreier- zu 39 Zweierversuchen sind eine gute Quote, wie ich finde.“



Am kommenden Samstag geht’s zu Hause gegen Ehingen.