Basketball: Gladiators gewinnen erstes Testspiel gegen Liège Baskets

Die Trierer, bei denen Kevin Smit, Pablo Coro (beide verletzt) und Thomas Grün fehlten, starteten vor rund 500 Zuschauern in der Arena hochkonzentriert in die Partie. Nach vier Minuten lagen sie 13:0 vorn, am Viertelende mit 30:13. Im zweiten Viertel kamen die Belgier Punkt um Punkt ran, bei den Gladiators lief offensiv in dieser Phase wenig. So war nach sechs Minuten im zweiten Viertel der 17-Punkte-Vorsprung aufgebraucht (32:32). Mit einem 57:51 gingen die Trierer ins Schlussviertel, am Ende stand es 84:72. Beste Trierer Schützen waren Ryan Nicholas (22 Punkte), Brandon Spearman (18), Simon Schmitz (15) und Sebastian Herrera (14). AF