Basketball: Gladiators mit dem vierten Streich - 82:75-Sieg in Ehingen

Ehingen Wie hatte Gladiators-Trainer Marco van den Berg vor der Partie seines Teams am Sonntagabend beim Tabellen-13. Ehingen Urspring noch gesagt? „Ich faste nicht, verzichte auf gar nichts.“ Sein Team, so scheint es, verzichtet auch nicht, vor allen Dingen nicht auf Siege. Denn mit dem 82:75 (52:35)-Auswärtssieg der Römerstrom Gladiators Trier beim Team Ehingen Urspring hat die van-den-Berg-Truppe bereits den vierten Sieg in Serie gefeiert – ein wichtiger Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation.



Die Gladiatoren dominieren das Spielgeschehen in der Ehinger Längenfeldhalle zu Beginn. Nach drei Minuten ist der Vorsprung schon richtig deutlich (14:2). Triers Wurfquote ist sensationell. Zeitweise liegt sie bei beeindruckenden 75 Prozent aus dem Feld, bis zum Ende des ersten Viertels (26:16) versenken die Gäste sechs von neun Dreiern im Gästekorb. Wie so oft in den vergangenen Wochen ist Trier schwer zu stoppen, wenn die Würfe reinfallen. Ehingen, das auf seine Leistungsträger Zaire Thompson und Noah Aghas verzichten muss, präsentiert sich zunächst sehr schwach. So ist schnell klar: Trier kann sich beim Tabellen-13. nur selber schlagen.



Bis zur Halbzeit baut das Team von Trainer Marco van den Berg seinen Vorsprung weiter aus (52:35). Nach den zuletzt drei Siegen gegen die Playoff-Kandidaten aus Hamburg, Hanau und Köln agieren die Gladiatoren auch gegen den vermeintlich schwächeren Gegner aus der Nähe von Ulm in der ersten Halbzeit überaus konzentriert. In der Offensive läuft das Zusammenspiel gut und auch die Defense der Moselstädter ist aggressiv. Bis zur Halbzeit erzwingen die Gäste auf diese Weise sechs Ballverluste der Ehinger.



In der zweiten Hälfte bringen die Trierer den Sieg am Ende schließlich verdient über die Zeit – auch wenn sie längst nicht mehr so dominant agieren. Die Konzentration lässt deutlich nach und auch die Aggressivität fehlt teilweise. Weil sich die Gladiatoren im Offensivspiel immer wieder unnötige Fehler leisten, schafft es Ehingen den Rückstand nochmal auf unter zehn Punkte zu reduzieren. Trier verpasst es, das Spiel deutlich früher zu entscheiden. So bleibt Ehingen – das plötzlich eine deutlich höhere Intensität in der Defensive zeigt als im ersten Durchgang – bis zum Ende des Schlussviertels im Spiel.



Am Ende bringt Trier den Sieg allerdings über die Zeit, feiert damit den vierten Erfolg in Serie. Die Gladiatoren treffen am Samstag in der Arena auf die Kirchheim Knights (19 Uhr).

Statistik

Punkte Trier: Smit 6, Bucknor 7, Coro 0, Dietz 8, Schmitz 13, Grün 11, Joos 13, Herrera 4, Spearman 20