Der 25-jährige Center erhält zunächst einen Vertrag über zwei Monate, allerdings, so teilt der Club mit, gebe es eine Verlängerungsoption bis zum Saisonende.



"Ich freue mich sehr, hier bleiben zu dürfen. Trier ist die erste Profistation meiner Karriere. Das Umfeld, der Verein und die Mannschaft haben mich bereits in den letzten Wochen super aufgenommen. Deswegen bin ich gespannt, was wir als Team in den kommenden Monaten erreichen können", wird van Zegeren in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert.



Die Chancen stehen gut, dass der Niederländer im ersten Saison-Heimspiel gegen Essen am Samstag (19 Uhr/Arena Trier) für Trier auflaufen kann.

Weitere Infos folgen.