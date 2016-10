Basketball: Trier setzt Ausrufezeichen und schlägt Heidelberg mit 84:46 (38:24)

Ein krachender Dunking von Triers Thomas Grün im 4. Viertel zum 61:39 ist die Entscheidung - das Spiel ist gelaufen, Trier hat den Favoriten deklassiert und die Halle steht Kopf.



Vor knapp 1800 Zuschauern in der Arena Trier zeigen die Gastgeber eine begeisternde Leistung gegen den bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Baden-Württemberg.



Obwohl Heidelberg mit Philipp Heyden (2,08 Meter) und Nikolas Ney (2,09 Meter) größenmäßige Vorteile hat, bestimmt Trier die Bretter, gewinnt deutlich mehr Rebounds. Insgesamt tritt das Team von Trainer Marco van den Berg besonders in der Defensive extrem fokussiert und mit hoher Intensität auf. Jack Eggleston, Joey van Zageren und Ryan Nicholas kämpfen aufopferungsvoll gegen die langen Heidelberg und bringen die Gäste zeitweise zur Verzweiflung.



Offensiv gelingt dem Team von Trainer Marco van den Berg fast alles. Wie schon im Spiel gegen Essen in der vergangenen Woche kann sich Dreierquote wieder sehen lassen. Zudem setzt auch Neuzugang Joey van Zegeren starke Akzente. Wieder einmal stark: Brandon Spearman und Kapitän Simon Schmitz. Auch Nachwuchsakteur Nils Maisel steht mehrere Minuten auf dem Feld und hat zahlreiche starke Aktionen.



Trier setzt mit dem Heimsieg ein Ausrufezeichen in der ProA und ist mit dieser Leistung ein klarer Playoffteilnehmer.



Ausführlicher Bericht folgt.