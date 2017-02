(Fotos) Basketball: Gladiators schlagen Köln nach bravouröser Energieleistung mit 59 : 54

Die närrischen Tage können kommen. Nicht nur, aber auch aus Sicht der Trierer Zweitliga-Basketballer: Denn nach 40 Minuten Spielzeit dröhnte am Freitagabend ausgerechnet der Kölner Karnevalshit „Viva Colonia – jetzt simmer dabei, dat is prima“ aus den Boxen. Und das zur Feier des Sieges der Gladiators über die RheinStars aus der Domstadt.Ohne die weiterhin verletzten Joey van Zegeren und Jack Eggleston taten sich die van-den-Berg-Schützlinge schwer, in die Partie zu kommen. Erst nach 4:56 Minuten (!) sorgte Simon Schmitz für die ersten Trierer Punkte: zum 2:5. Klare Aktionen der Grünen blieben bis dahin Fehlanzeige. Viele leichtsinnige Abspielfehler ebneten dem Gegner den Weg zum fest break oder an die Linie. Das Ergebnis: Nach den ersten zehn Minuten hatten die Kölner „RheinStars“ mit 23:13 die Nase vorn.Zerfahren, hektisch, und dann auch noch glücklos bei einigen Distanzwürfen, die über die Kante des Rings tänzelten, dann aber den Weg zurück statt den durchs Netz wählten: So schleppten sich die Gladiators mehr, als dass sie durchdacht agierten, über die beiden ersten Viertel.Das Auditorium gab des Öfteren lautstark und mit Verve den sechsten Mann, indes: Es dauerte bis Mitte des zweiten Spielabschnitts, ehe ein spektakulärer Dreier Bucknors als Initialzündung wirkte. Drei von Dreien lautete dessen eindrucksvolle Bilanz von jenseits der Dreierlinie zur Pause. Das Aufbauspiel der Hausherren nahm danach an Konturen und Effizienz zu. Doch die Kölner, besser besetzt auf den großen Positionen, gingen mit einem 34 : 28 in die Kabinen. Zeit für van den Berg an den notwendigen Stellschrauben zu drehen.Die Gladiators kamen mit dem festen Willen zurück, über den bedingungslosen Kampf etwas mehr an spielerischer Konstanz zu finden. Beispielhaft für die Einstellung der Truppe war Kilian Dietz, der sich permanent in vielen face-to-face-Duellen aufrieb. Die Folge: Beim 40 : 40 (17:58 min.) hatten die Gladiators erstmals nach dem Tip off den Gleichstand erreicht. Und das 45 : 44 durch Brandon Spearman Sekunden vor dem Ende des dritten Spielabschnitts bedeutete die erste Führung für seine Farben.Getragen von einer Woge der Begeisterung setzten die Gladiatoren danach die erfolgreiche Aufholjagd in eine Flucht nach vorn um: „Jetzt simmer dabei“„Unsere Defense hat heute gehalten, das war Ausschlag gebend für unseren Sieg, obwohl wir sehr schlecht begonnen hatten“, bilanzierte Trainer van den Berg nach der Partie.Kevin Smit ( 3), Jermaine Bucknor (10 ), Rupert Hennen (0 ), Pablo Andres Coro (3 ), Kilian Dietz (2 ), Simon Schmitz (9 ), Thomas Grün ( 10), Johannes Joos ( 4), Sebastian Herrera Kratzborn, (6 ), Brandon Lloyd Spearman ( 14), Nils Maisel (o )